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Haberler Galeri Arda Güler transfer oldu mu? Arda Güler hangi takıma gitti, nereye transfer olacak?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 06:18 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 06:18

Arda Güler transfer oldu mu? Arda Güler hangi takıma gitti, nereye transfer olacak?

Arda Güler transfer son dakika haberleri ve söylentileri ile gündemdeki yerini aldı. Genç yaşı ve performansı ile adından söz ettiren Fenerbahçeli yıldız ismin dünya devi birçok takım ile adı anılıyor. Gelen son dakika haberine göre genç futbolcu kararını veriyor. Binlerce sarı lacivertli taraftar Arda Güler hangi takıma gitti, nereye transfer oldu, yeni takımı belli oldu mu sorularına yanıt arıyor. Barcelona ve Real Madrid gibi takımların masada olduğu transfer sürecinde heyecan dorukta. Peki, Arda Güler transfer oldu mu, hangi takımda oynayacak? İşte, Fenerbahçe transfer haberleri…

Arda Güler transfer oldu mu? Arda Güler hangi takıma gitti, nereye transfer olacak?

Arda Güler transfer ücreti ve yeni takımı ile haftalardır gündemden düşmüyor. Fenerbahçe'nin 10 numaralı oyuncusu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde milli formayla gösterdiği performansla FIFA'nın Puskas ödülüne aday olabilir. "StarBoy" olarak adlandırılan Arda Güler hangi takıma gitti, Barcelona'ya gidecek mi, nereye transfer oldu gibi sorularla araştırılıyor. Futbolun devleri Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya başladı. Beklenen karar için geri sayım başladı. İşte, Arda Güler transfer son dakika haberleri…

Arda Güler transfer oldu mu? Arda Güler hangi takıma gitti, nereye transfer olacak?

ARDA GÜLER TRANSFER KARARINI VERİYOR!

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi Barcelona teklifine sıcak bakıyor. Bir yıl daha Fenerbahçe'de oynamasını sağlayacak bu teklif sarı lacivertli yönetim futbol devine evet demeye hazırlanıyor.

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Arda Güler transfer oldu mu? Arda Güler hangi takıma gitti, nereye transfer olacak?

İddia edilene göre Barcelona'nın teklifi; Arda Güler'in bonservisinin alıp 1 sezon Fenerbahçe'ye kiralamak yönünde.

Arda Güler'in Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'la görüşeceği ve ardından kararını vereceği aktarıldı. Buna göre genç yıldız 4 Temmuz Salı günü kararını paylaşacak.

Arda Güler transfer oldu mu? Arda Güler hangi takıma gitti, nereye transfer olacak?

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Fenerbahçe transfer haberleri ile takip edilen Arda Güler'e Avrupa'dan birçok teklif geldiği biliniyor. İddiaya göre en güçlü adaylar Barcelona ve Real Madrid.

Öte yandan Ajax'ın da masada olduğu söyletinler arasındaydı.

Arda Güler transfer oldu mu? Arda Güler hangi takıma gitti, nereye transfer olacak?

ARDA GÜLER BARCELONA TEKLİFİ İLE GÜNDEMDE!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, transfer ile ilgili gelen soruya, "Arda Güler çok genç bir oyuncu. İzleme ekibimiz, onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüpler Arda Güler'i istiyor. Fenerbahçe ile görüşüyoruz." diyerek teklif iddialarını doğruladı.

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