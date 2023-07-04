Arda Güler transfer oldu mu? Arda Güler hangi takıma gitti, nereye transfer olacak?

Giriş Tarihi: 04.07.2023 06:18 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 06:18

Arda Güler transfer son dakika haberleri ve söylentileri ile gündemdeki yerini aldı. Genç yaşı ve performansı ile adından söz ettiren Fenerbahçeli yıldız ismin dünya devi birçok takım ile adı anılıyor. Gelen son dakika haberine göre genç futbolcu kararını veriyor. Binlerce sarı lacivertli taraftar Arda Güler hangi takıma gitti, nereye transfer oldu, yeni takımı belli oldu mu sorularına yanıt arıyor. Barcelona ve Real Madrid gibi takımların masada olduğu transfer sürecinde heyecan dorukta. Peki, Arda Güler transfer oldu mu, hangi takımda oynayacak? İşte, Fenerbahçe transfer haberleri…