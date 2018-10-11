Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, gün gece arkadaşlarıyla Emirgan'da gittiği bir mekanda şarkıcı Berkay'a kafa atarak gündeme geldi. Ünlü şarkıcının burnunu kıran Arda Turan hakkında Berkay'ın eşi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunurken Arda Turan-Berkay şahin kavgasıyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Arda Turan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından hukuki süreç başladı ve bugün yeni gelişmeler yaşandı.

İşte Arda Turan - Berkay kavgasında son gelişmeler...