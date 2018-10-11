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- kavgasında flaş gelişme!

ekiplerinden 'de forma giyen , gün gece arkadaşlarıyla Emirgan'da gittiği bir mekanda şarkıcı 'a kafa atarak gündeme geldi. Ünlü şarkıcının burnunu kıran Arda Turan hakkında Berkay'ın eşi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunurken Arda Turan-Berkay şahin kavgasıyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Arda Turan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından hukuki süreç başladı ve bugün yeni gelişmeler yaşandı.

İşte Arda Turan - Berkay kavgasında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.10.2018 19:32 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 19:55
Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme!

Dün arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda şarkıcı 'a kafa atarak ünlü şarkıcının burnunu kıran hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme!

; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Şahin'le kavgasının ardından gittiği hastanede tabancasının ateş alması nedeniyle emniyette ifade veriyor.

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Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme!

, eğlence mekanında burnunu kırdığı 'ın tedavi için gittiği Ulus'taki hastaneye saat 05.30 sıralarında gitti.

Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme!

İkilinin Check-up servisi önünde tekrar tartıştıkları bu sırada 'ın silahının ateş aldığı öğrenildi.

Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme!

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme!

Turan ifade vermek üzere Asayiş Büro Amirliği'ne geldi. Turan'ın ifade işlemleri devam ediyor.

Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme!

Polis, ifade sonrasında savcıyla görüşecek. Eğer savcı "mevcutlu getirin" derse Turan hakkında gözaltı işlemi yapılacak.

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