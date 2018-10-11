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  • Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme! İşte Arda Turan'ın ilk açıklaması

- kavgasında flaş gelişme! İşte Arda Turan'ın ilk açıklaması

ekiplerinden 'de forma giyen , gün gece arkadaşlarıyla Emirgan'da gittiği bir mekanda şarkıcı 'a kafa atarak gündeme geldi. Ünlü şarkıcının burnunu kıran Arda Turan hakkında Berkay'ın eşi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunurken Arda Turan-Berkay şahin kavgasıyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Arda Turan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından hukuki süreç başladı ve bugün yeni gelişmeler yaşandı. Berkay'dan ilk açıklama gelirken, olay yerine ait görüntüler de medyaya yansıdı.

İşte Arda Turan - Berkay kavgasında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.10.2018 19:32 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 21:49
Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme! İşte Arda Turan'ın ilk açıklaması

Dün arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda şarkıcı 'a kafa atarak ünlü şarkıcının burnunu kıran hakkında yeni gelişmeler birbiri ardına yaşanmaya devam etti. Silahlı olayın yaşandığı hastaneden ilk görüntü medyaya yansırken şarkıcı Berkay'dan da ilk açıklamalar geldi. Başlatılan hukuki süreç kapsamında da Arda Turan, ifade verdi. İşte yaşananlar...

Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme! İşte Arda Turan'ın ilk açıklaması

Dün arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda şarkıcı Şahin'e kafa atarak ünlü şarkıcının burnunu kıran hakkında hukuki prosedür başladı.

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Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme! İşte Arda Turan'ın ilk açıklaması

31 yaşındaki oyuncu; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yaşanan olay hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ile kavgasının ardından gittiği hastanede, beraberinde getirdiği tabancasının ateş alması nedeniyle emniyette ifade verdi.

İşte o anlar... (Haberin videosu için tıklayınız)

Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme! İşte Arda Turan'ın ilk açıklaması

burada yaklaşık 3 saat ifade verdikten sonra açıklama yapmadan emniyetten ayrıldı. Milliyet'in haberine göre Arda Turan ifadesinde "Ben de şikayetçiyim." dedi ve silahı polise teslim ederek emniyet müdürlüğünden ayrıldı. Haberde silahın incelemede olduğu belirtildi.

Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme! İşte Arda Turan'ın ilk açıklaması

Öte yandan yaşanan olayla ilgili 'dan ilk açıklamalar geldi.

Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme! İşte Arda Turan'ın ilk açıklaması

, gazeteci Kenan Erçetingöz'e yaptığı açıklamada, " 'Bana bir şey olmaz' diyen gününü görecek. Arda'ya 'Seninle helalleşirim ama şartım var.' dedim. 'Şartım kamuoyundan özür dileyeceksin ve sonra seninle baş başa 20 dakika bir odada kalalım, ondan sonra her şeyi silerim' dedim. Bu konunun peşini bırakmayacağım. Araya girenlerin hepsine selamlarımı gönderiyorum. Bazılarının mafyatik hareketlerle bana bir şey olmaz havalarını da kimseye yedirmem." ifadelerini kullandı.

Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme! İşte Arda Turan'ın ilk açıklaması

Hastanede vuku bulan gelişme ile ilgili olarak olay yerine gelen polis tarafından tutulan tutanak ise şöyle:

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