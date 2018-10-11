Arda Turan - Berkay kavgasında flaş gelişme! İşte Arda Turan'ın ilk açıklaması

Berkay, gazeteci Kenan Erçetingöz'e yaptığı açıklamada, " 'Bana bir şey olmaz' diyen Arda Turan gününü görecek. Arda'ya 'Seninle helalleşirim ama şartım var.' dedim. 'Şartım kamuoyundan özür dileyeceksin ve sonra seninle baş başa 20 dakika bir odada kalalım, ondan sonra her şeyi silerim' dedim. Bu konunun peşini bırakmayacağım. Araya girenlerin hepsine selamlarımı gönderiyorum. Bazılarının mafyatik hareketlerle bana bir şey olmaz havalarını da kimseye yedirmem." ifadelerini kullandı.