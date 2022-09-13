Barça'daki düşüşün ardından 2017- 18'de Başakşehir'e gelen tecrübeli futbolcu, kariyerinin son iki sezonunu ise 'Yuvam' dediği G.Saray'da geçirdi ve sezon başında kontratı uzatılmadı. Dursun Özbek dönemi ile birlikte idari görevler için hazırlanan oyuncu, transfer döneminde de yetkililerle birlikte görüşmelere katıldı.