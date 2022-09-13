Giriş Tarihi: 13.09.2022 11:01
Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
11:04
Arda Turan futbola veda etti! Usta yazardan Arda için dikkat çeken sözler...
Türk futbol tarihine adını yazdırmayı başaran oyuncular arasına giren Arda Turan, dün yaptığı açıklamada futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Kariyerinde Barcelona ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen tecrübeli futbolcu Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kariyerini noktaladı. SABAH Spor yazarı Bülent Timurlenk ise Arda ile ilgili anılarını kaleme aldı. İşte Arda Turan'ın kariyeri ve Bülent Timurlenk'in sözleri...