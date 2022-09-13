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Haberler Galeri Arda Turan futbola veda etti! Usta yazardan Arda için dikkat çeken sözler...
Giriş Tarihi: 13.09.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 11:04

Arda Turan futbola veda etti! Usta yazardan Arda için dikkat çeken sözler...

Türk futbol tarihine adını yazdırmayı başaran oyuncular arasına giren Arda Turan, dün yaptığı açıklamada futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Kariyerinde Barcelona ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen tecrübeli futbolcu Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kariyerini noktaladı. SABAH Spor yazarı Bülent Timurlenk ise Arda ile ilgili anılarını kaleme aldı. İşte Arda Turan'ın kariyeri ve Bülent Timurlenk'in sözleri...

Arda Turan futbola veda etti! Usta yazardan Arda için dikkat çeken sözler...

Türk futbolunun en kariyerli isimleri arasında yer almayı başaran Galatasaray'ın eski oyuncusu Arda Turan, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 1999-2000 sezonunda Bayrampaşa- Altıntepsi'den G.Saray altyapısına geçen Arda, Atletico Madrid'e transfer olacağı 2011-12 sezonu başına kadar sarı-kırmızılı formayı giydi.

Arda Turan futbola veda etti! Usta yazardan Arda için dikkat çeken sözler...

İspanyol ekibinde kulübün tarihi başarılarının altına imzasını atan Arda Turan, 2015-16 sezonu başında ise 34 milyon Euro'ya Barcelona'nın yolunu tuttu.

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Arda Turan futbola veda etti! Usta yazardan Arda için dikkat çeken sözler...

BARCELONA FORMASIYLA 15 GOL 11 ASİST

Katalan ekibinde 55 maçta forma giyen ve Messi, Neymar, Suarez gibi sayısız yıldızla birlikte ter döken oyuncu, 15 golünün yanı sıra 11 asist kaydetti.

Arda Turan futbola veda etti! Usta yazardan Arda için dikkat çeken sözler...

Barça'daki düşüşün ardından 2017- 18'de Başakşehir'e gelen tecrübeli futbolcu, kariyerinin son iki sezonunu ise 'Yuvam' dediği G.Saray'da geçirdi ve sezon başında kontratı uzatılmadı. Dursun Özbek dönemi ile birlikte idari görevler için hazırlanan oyuncu, transfer döneminde de yetkililerle birlikte görüşmelere katıldı.

Arda Turan futbola veda etti! Usta yazardan Arda için dikkat çeken sözler...

İSTATİSTİK VE KUPALARI

527 maç
90 gol
127 asist
2 UEFA Süper Kupası
1 UEFA Avrupa Ligi
2 La Liga şampiyonluğu
3 İspanya Kral Kupası
2 İspanya Süper Kupası
1 Süper Lig şampiyonluğu
1 Türkiye Kupası
1 Türkiye Süper Kupası

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