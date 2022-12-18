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Haberler Galeri Arjantin-Fransa MAÇ ÖZETİ VE GOLLER | 2022 FIFA Dünya Kupası Final maçı: Arjantin 3-3 Fransa (UZATMALAR)
Giriş Tarihi: 18.12.2022 20:42 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 20:42

Arjantin-Fransa MAÇ ÖZETİ VE GOLLER | 2022 FIFA Dünya Kupası Final maçı: Arjantin 3-3 Fransa (UZATMALAR)

Katar Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 23. dakikada penaltıdan Messi ve ardından 36. dakikada Angel Di Maria'nın golüyle üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın 2. yarısında Fransa Milli Takımından Kylian Mbappe 80. dakikada penaltıdan 81. dakikada ise kaydettiği golle skoru beraberliğe taşıdı. Mücadelede uzatma dakikaları oynanıyor. Maçı kazanan takım 2022 Katar Dünya Kupası'nın kazananı olacak. Maçı izleyemenler ise "Arjantin-Fransa maç özeti ve goller" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte Arjantin-Fransa maç özeti ve goller detayları.

Arjantin-Fransa MAÇ ÖZETİ VE GOLLER | 2022 FIFA Dünya Kupası Final maçı: Arjantin 3-3 Fransa UZATMALAR

2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa Lusail Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısında Messi ve Angel Di Maria 2 gol bulan Arjantin Milli Takımının üstünlüğü bulunurken 2. yarıda Mbappe'nin penaltı ve 81.dakikadaki goleriyle beraberlik sağlandı. Mücadelenin detaylarını merak edenler yoğun olarak "Arjantin-Fransa maç özeti ve goller" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

ARJANTİN-FRANSA MAÇ ÖZETİ

2022 FIFA Dünya Kupası Arjantin-Fransa maç özeti ve gollerine ilişkin detaylar şöyle;

Arjantin-Fransa MAÇ ÖZETİ VE GOLLER | 2022 FIFA Dünya Kupası Final maçı: Arjantin 3-3 Fransa UZATMALAR

Arjantin-Fransa Dünya Kupası Final maçında ilk yarıda Messi 23. dakikada penaltı, 36. dakikada ise Angel Di Maria ile 2 farklı üstünlüğü kazandı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

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Arjantin-Fransa MAÇ ÖZETİ VE GOLLER | 2022 FIFA Dünya Kupası Final maçı: Arjantin 3-3 Fransa UZATMALAR

Mücadelenin 2. yarısında 2 farklı Arjantin üstünlüğü sürerken, dakikalar 80'i gösterdiğinde penaltı kazanan Fransa Milli Takımı bu atışta Kylian Mbappe ile farkı 1'e indirdi. Penaltı golünden 1 dakika sonra Mbappe tekrar sahneye çıkarak Fransa Milli Takımının 2. golüne imza attı ve skoru beraberliğe taşıdı.

Arjantin-Fransa MAÇ ÖZETİ VE GOLLER | 2022 FIFA Dünya Kupası Final maçı: Arjantin 3-3 Fransa UZATMALAR

Maçın normal süresi 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Uzatma dakikalarıyla devam eden final mücadelesinin ilk yarısında gol sesi gelmezken, finalist takımlar 2. uzatma devresi için bir kez daha sahaya çıktı. Uzatmaların 2. devresinde 108. dakikada Lionel Messi ceza sahası içindeki pozisyonu değerlendirerek Arjantin'in ve kendisinin 3. golünü kaydederek hat trick yaptı.

Arjantin-Fransa MAÇ ÖZETİ VE GOLLER | 2022 FIFA Dünya Kupası Final maçı: Arjantin 3-3 Fransa UZATMALAR

Mücadelenin 118. dakikasında Arjantin ceza sahası içinde yaşanan 2'li mücadelede faul belirleyen hakem Fransa lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Kylian Mbappe penaltıyı gole çevirerek skoru tekrar beraberliğe getirdi. Skor Arjantin 3-3 Fransa.

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