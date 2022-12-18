Arjantin-Fransa MAÇ ÖZETİ VE GOLLER | 2022 FIFA Dünya Kupası Final maçı: Arjantin 3-3 Fransa (UZATMALAR)

Katar Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 23. dakikada penaltıdan Messi ve ardından 36. dakikada Angel Di Maria'nın golüyle üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın 2. yarısında Fransa Milli Takımından Kylian Mbappe 80. dakikada penaltıdan 81. dakikada ise kaydettiği golle skoru beraberliğe taşıdı. Mücadelede uzatma dakikaları oynanıyor. Maçı kazanan takım 2022 Katar Dünya Kupası'nın kazananı olacak. Maçı izleyemenler ise "Arjantin-Fransa maç özeti ve goller" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte Arjantin-Fransa maç özeti ve goller detayları.