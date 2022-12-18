Arjantin-Fransa MAÇ ÖZETİ VE GOLLER | 2022 FIFA Dünya Kupası Final maçı: Arjantin 3-3 Fransa (UZATMALAR)

Maçın normal süresi 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Uzatma dakikalarıyla devam eden final mücadelesinin ilk yarısında gol sesi gelmezken, finalist takımlar 2. uzatma devresi için bir kez daha sahaya çıktı. Uzatmaların 2. devresinde 108. dakikada Lionel Messi ceza sahası içindeki pozisyonu değerlendirerek Arjantin'in ve kendisinin 3. golünü kaydederek hat trick yaptı.