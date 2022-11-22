Arjantin Suudi Arabistan maçı hangi kanalda? Dünya Kupası Arjantin Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayımlanacak?

Lionel Messi'nin son Dünya Kupası serüveni başlıyor. Katar Dünya Kupası 2022, 20 Kasım Pazar günü Katar Ekvador karşılaşmasıyla başladı. A ve B grubu ilk maçları geride kalırken, bugünün ilk maçı Arjantin Suudi Arabistan arasında oynanacak. Messi'yi izlemek isteyenler, "Kupası Arjantin Suudi Arabistan maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Muhtemel 11'ler, sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Peki, Kupası Arjantin Suudi Arabistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kupası Arjantin Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…