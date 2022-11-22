Arjantin Suudi Arabistan maçı hangi kanalda? Dünya Kupası Arjantin Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayımlanacak?

Arjantin Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta sorusu, Messi'nin Dünya Kupası macerasını kaçırmak istemeyen sporseverler tarafından soruluyor. Dünya Kupası C Grubu ilk maçı olacak olan Arjantin Suudi Arabistan maçı, birçok kişi tarafından en gollü maç olması bekleniyor. Peki, Arjantin Suudi Arabistan maçı hangi kanalda? İşte detaylar…