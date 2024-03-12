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Haberler Galeri Arsenal Porto maçı canlı izle | UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal Porto maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 10:18

Arsenal Porto maçı canlı izle | UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal Porto maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında Arsenal, Porto takımını ağırlıyor. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan Porto'nun tek hedefi ikinci maçı da geçerek adını çeyrek finale yazdırmak. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbol severler Exxen Arsenal Porto maçı canlı izle ekranı başında yerlerini alıyor. Türkiye saati ile takip edilecek maçla birlikte fikstür takip ediliyor. Peki; Arsenal Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Arsenal Porto maçı canlı izle | UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal Porto maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal Porto maçı canlı izle UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları kapsamında takip ediliyor. Ev sahibi İngiliz ekibin çeyrek final için en az 2 farklı bir galibiyet elde etmesi gerekiyor. Heyecanlı karşılaşma bugün Exxen canlı maç izle ekranlarından izlenecek. Peki; Arsenal Porto maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşmaya dair bilgiler...

Arsenal Porto maçı canlı izle | UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal Porto maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Arsenal ve Porto 12 Mart Salı günü maça çıkacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

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Arsenal Porto maçı canlı izle | UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal Porto maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Mücadele Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Arsenal Porto maçı canlı izle | UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal Porto maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL PORTO MAÇI CANLI İZLE!

Maçın canlı yayını için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.exxen.com/tr

Arsenal Porto maçı canlı izle | UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal Porto maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI

12 Mart Salı:
Arsenal (İngiltere) - Porto (Portekiz) (0-1)
Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya) (1-1)

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