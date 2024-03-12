Arsenal Porto maçı canlı izle | UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal Porto maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal Porto maçı canlı izle UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları kapsamında takip ediliyor. Ev sahibi İngiliz ekibin çeyrek final için en az 2 farklı bir galibiyet elde etmesi gerekiyor. Heyecanlı karşılaşma bugün Exxen canlı maç izle ekranlarından izlenecek. Peki; Arsenal Porto maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşmaya dair bilgiler...