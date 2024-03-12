Arsenal Porto maçı canlı izle | UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal Porto maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
10:18
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında Arsenal, Porto takımını ağırlıyor. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan Porto'nun tek hedefi ikinci maçı da geçerek adını çeyrek finale yazdırmak. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbol severler Exxen Arsenal Porto maçı canlı izle ekranı başında yerlerini alıyor. Türkiye saati ile takip edilecek maçla birlikte fikstür takip ediliyor. Peki; Arsenal Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?