Aslan'a evinde soğuk duş!

İkinci yarı;

48'inci dakikada Babel'in sol kanattan içeri çevirdiği ortayla buluşan Feghouli, bekletmeden topu altıpasa gönderdi. Serkan Kırıntılı son anda topa müdahale etti.



49'uncu dakikada Feghouli'nin sağ kanattan içeri çevirdiği ortaya altıpas üzerinde Adem Büyük kafayla vuruşunu yaptı, Serkan Kırıntılı son anda çeldi.



53'üncü dakikada Konyaspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Babel, meşin yuvarlağı sağına çektikten sonra vuruşunu yaptı. Bu oyuncunun şutu, direğin hemen yanından dışarı çıktı.



60'ıncı dakikada Nzonzi'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Babel, ceza sahası içerisine girer girmez vuruşunu yaptı. Ali Turan'a çarpan top, Serkan Kırıntılı'yı şaşırtarak ağlarla buluştu: 1-0.



74'üncü dakikada orta sahada Seri, Jevtovic'e sert bir müdahalede bulundu. Maçın hakemi Mete Kalkavan ilk olarak Seri'ye sarı kart gösterdi. Sonrasında VAR'a giden Kalkavan, oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi ve oyun dışında bıraktı.



82'nci dakikada Mariano'nun sağ kanattan içeri çevirdiği ortaya Babel tekte vuruşunu yaptı, Serkan Kırıntılı son anda topu çeldi.



90+6'ncı dakikada Galatasaray ceza sahasında oluşan karambolde Jonsson topu önünde buldu ve düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 1-1.



Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray ile Konyaspor, 1-1 berabere kaldı.



