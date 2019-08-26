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Aslan'a evinde soğuk duş!

Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmaları kapsamında ile yeşil sahalarda bir araya geldi. Maçın 60. dakikasında Ryan Babel'in ilk golüyle öne geçen Galatasaray, maçın son dakikalarında gelen Konyaspor golüyle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İşte maçın tüm detayları...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 00:02 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 02:02
Aslan'a evinde soğuk duş!

Süper Lig'in 2. haftasında ile 'un karşı karşıya geldiği mücadelede 60. dakikada yeni transferi Ryan Babel'in tek golüyle maçın son dakikalarına kadar skor üstünlüğünü elinde tutan sarı-kırmızılı takım 90 6. dakikada gelen Konyaspor golüyle galibiyet fırsatını kaçırarak 1 puana razı oldu. İşte kıran kırana geçen karşılşamaya ilişkin tüm detaylar...

Aslan'a evinde soğuk duş!

Süper Lig'in 2'nci haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golünü 60'ıncı dakikada Ryan Babel kaydederken, Konyaspor'un golü 90+6'ncı dakikada Jens Jonsson'dan geldi. Sarı kırmızılı takım, 75'inci dakikada Jean Michael Seri'nin atılmasıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Galatasaray yeni sezondaki ilk puanını alırken, Konyaspor ise 2 puana yükseldi.

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Aslan'a evinde soğuk duş!

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada Feghouli'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yerden kestiği sert ortada Diagne'nin vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı kurtardı.

33'üncü dakikada Emre Mor'un sağ kanattan içeri ortaladığı topta Babel meşin yuvarlağı kontrol edip şutunu çekti, kaleci Serkan Kırıntılı zorlanmadan topa sahip oldu.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Aslan'a evinde soğuk duş!

İkinci yarı;

48'inci dakikada Babel'in sol kanattan içeri çevirdiği ortayla buluşan Feghouli, bekletmeden topu altıpasa gönderdi. Serkan Kırıntılı son anda topa müdahale etti.

49'uncu dakikada Feghouli'nin sağ kanattan içeri çevirdiği ortaya altıpas üzerinde Adem Büyük kafayla vuruşunu yaptı, Serkan Kırıntılı son anda çeldi.

53'üncü dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Babel, meşin yuvarlağı sağına çektikten sonra vuruşunu yaptı. Bu oyuncunun şutu, direğin hemen yanından dışarı çıktı.

60'ıncı dakikada Nzonzi'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Babel, ceza sahası içerisine girer girmez vuruşunu yaptı. Ali Turan'a çarpan top, Serkan Kırıntılı'yı şaşırtarak ağlarla buluştu: 1-0.

74'üncü dakikada orta sahada Seri, Jevtovic'e sert bir müdahalede bulundu. Maçın hakemi Mete Kalkavan ilk olarak Seri'ye sarı kart gösterdi. Sonrasında VAR'a giden Kalkavan, oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi ve oyun dışında bıraktı.

82'nci dakikada Mariano'nun sağ kanattan içeri çevirdiği ortaya Babel tekte vuruşunu yaptı, Serkan Kırıntılı son anda topu çeldi.

90+6'ncı dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Jonsson topu önünde buldu ve düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 1-1.

Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray ile Konyaspor, 1-1 berabere kaldı.

Aslan'a evinde soğuk duş!

DIAGNE GERGİNLİĞİ

Karşılaşmanın 86'ncı dakikasında Mbaye Diagne'nin oyundan çıktığı sırada sarı kırmızılı taraftarlar ikiye bölündü. Bir grup taraftar Diagne'yi ıslıklarken, diğer taraftarlar ise golcü oyuncuya sahip çıktı ve alkışladı. Teknik Direktörü Fatih Terim, Diagne'yi ıslıklayan taraftarlara tepki gösterirken, sarı kırmızılı taraftarlar Diagne adına tezahüratlarda bulundu.

Aslan'a evinde soğuk duş!

MAÇTAN KARELER...

Aslan'a evinde soğuk duş!
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