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'den 'de tarihi fark: 7-3

2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda , ilk yarısını 5-0 önde kapadığı maçta 'i 7-3 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 27.07.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 10:32
Atletico Madrid'den Real Madrid'de tarihi fark: 7-3

2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda , ilk yarısını 5-0 önde kapadığı maçta 'i 7-3 mağlup etti.

Atletico Madrid'den Real Madrid'de tarihi fark: 7-3

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda , 'i 7-3 yendi.

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Atletico Madrid'den Real Madrid'de tarihi fark: 7-3

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, ABD'nin East Rutherford kentindeki MetLife Stadı'nda oynanan maçta İspanya'nın ve takımları karşı karşıya geldi.

Atletico Madrid'den Real Madrid'de tarihi fark: 7-3

Diego Simeone yönetimindeki , Diego Costa'nın biri penaltıdan 3, yeni transferi Joao Felix ve Angel Correa'nın da birer golüyle ilk yarıyı 5-0 gibi farklı bir skorla önde kapadı.

Atletico Madrid'den Real Madrid'de tarihi fark: 7-3

İkinci yarıda da fileleri havalandıran kırmızı-beyazlı ekip, Diego Costa ve Vitolo'nun golleriyle sahadan 7-3 galip ayrıldı.

Atletico Madrid'den Real Madrid'de tarihi fark: 7-3

'in gollerini Nacho Fernandez, penaltıdan Karim Benzema ve Javi Hernandez kaydetti.

Atletico Madrid'den Real Madrid'de tarihi fark: 7-3

Karşılaşmanın 65. dakikasında Atletico Madridli Diego Costa ile Real Madridli Dani Carvajal, kırmızı kart gördü.

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