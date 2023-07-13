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Haberler Galeri Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda? Austria Wien Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 13.07.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 14:08

Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda? Austria Wien Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini koruyor. Sarı kırmızılılar Icardi ve Angelino transferleriyle kadrosunu daha da güçlendirirken, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Viyana'nın Generali Arena stadyumunda oynanacak mücadele, sarı kırmızılıların Avusturya'daki ikinci maçı olacak. Bu noktada sporseverler, "Austria Wien Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt aramakta. Galatasaray daha sonra 18 Temmuz'da Sturm Graz ile mücadele edecek. Peki, Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda ve ne zaman? İşte detaylar

Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda? Austria Wien Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Austria Wien Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Avusturya'daki hazırlık maçlarına devam eden sarı kırmızılılar, yarın Viyana ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Austria Wien Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri bu sebeple araştırılıyor.

Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda? Austria Wien Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AUSTRIA WIEN GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın Austria Wien ile karşılaşacağı hazırlık maçı, 14 Temmuz Cuma günü saat 20:30'da oynanacak.

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Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda? Austria Wien Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AUSTRIA WIEN GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele GS TV'den canlı yayınlanması bekleniyor.

Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda? Austria Wien Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

FK Austria Wien - Galatasaray

Tarih: 14.07.2023

Maç Saati: 20.30

Stadyum: Generali Arena – Viyana

Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda? Austria Wien Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SK Sturm Graz - Galatasaray

Tarih: 18.07.2023

Maç Saati: 20.00

Stadyum: Merkür Arena - Graz

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