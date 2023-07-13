Giriş Tarihi: 13.07.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 14:08

Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda? Austria Wien Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini koruyor. Sarı kırmızılılar Icardi ve Angelino transferleriyle kadrosunu daha da güçlendirirken, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Viyana'nın Generali Arena stadyumunda oynanacak mücadele, sarı kırmızılıların Avusturya'daki ikinci maçı olacak. Bu noktada sporseverler, "Austria Wien Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt aramakta. Galatasaray daha sonra 18 Temmuz'da Sturm Graz ile mücadele edecek. Peki, Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda ve ne zaman? İşte detaylar