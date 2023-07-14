Giriş Tarihi: 14.07.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 11:06

Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Austria Wien Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi olacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Angelino transferini açıklayan Galatasaray, Icardi transferini de bitiriyor. Avusturya'da hazırlık kampına devam eden aslanlar, 18 Temmuz'da yapacağı Sturm Graz maçıyla birlikte kampa nokta koyacak. Bu noktada sporseverler Austria Wien Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aramakta. Kazanan takımı bozmayan ve üstüne eklemeler yapan sarı kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi grupları için oynayacağı eleme mücadelesi için tam hazır olmak istiyor. Peki, Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar