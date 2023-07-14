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Haberler Galeri Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Austria Wien Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 14.07.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 11:06

Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Austria Wien Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi olacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Angelino transferini açıklayan Galatasaray, Icardi transferini de bitiriyor. Avusturya'da hazırlık kampına devam eden aslanlar, 18 Temmuz'da yapacağı Sturm Graz maçıyla birlikte kampa nokta koyacak. Bu noktada sporseverler Austria Wien Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aramakta. Kazanan takımı bozmayan ve üstüne eklemeler yapan sarı kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi grupları için oynayacağı eleme mücadelesi için tam hazır olmak istiyor. Peki, Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar

Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Austria Wien Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Austria Wien Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri araştırılmakta. Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesi hazırlık kampını Avusturya'da sürdüren sarı kırmızılı ekip, kendini Viyana ekibine karşı deneyecek. Şampiyon kadroyu bozmayan Galatasaray, Kaan Ayhan ve Angelino eklemelerini yaptı. Peki, Austria Wien Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar

Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Austria Wien Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUSTRIA WIEN GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın Austria Wien ile karşılaşacağı hazırlık maçı, 14 Temmuz Cuma günü saat 20:30'da oynanacak.

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Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Austria Wien Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUSTRIA WIEN GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele GS TV'den canlı yayınlanması bekleniyor.

Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Austria Wien Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

FK Austria Wien - Galatasaray

Tarih: 14.07.2023

Maç Saati: 20.30

Stadyum: Generali Arena – Viyana

Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Austria Wien Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SK Sturm Graz - Galatasaray

Tarih: 18.07.2023

Maç Saati: 20.00

Stadyum: Merkür Arena - Graz

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