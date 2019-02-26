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- Dirrell maçı tekrar edilmeli

'ın ile WBC dünya şampiyonluğu unvanı için çıkıp hakem oyunuyla kaybettiği maça dünya basınından da büyük tepki var.

Giriş Tarihi: 26.02.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 11:14
Avni Yıldırım - Dirrell maçı tekrar edilmeli

Türk boksör Avni Yıldırım'ın ABD'li Anthony Dirrell'e hakem oyunlarıyla kaybetmesi uluslararası arenada da büyük tepkiyle karşılandı...

Avni Yıldırım - Dirrell maçı tekrar edilmeli

Şampiyon boksörümüz 'ın WBC dünya şampiyonluğu unvanı için çıkıp hakem oyunuyla kaybettiği maça yalnızca Türkiye'den değil, dünyadan da tepkiler geldi.

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Avni Yıldırım - Dirrell maçı tekrar edilmeli

Zona ESPN yorumcusu Barbosa, kendi tuttuğu puanlama kartına göre Avni'nin 96-94 kazanması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

Avni Yıldırım - Dirrell maçı tekrar edilmeli

"7'nci rauntta Dirrell'in kaşı kazayla yarıldı dendi."

Avni Yıldırım - Dirrell maçı tekrar edilmeli

"WBC kurallarına göre kafa kafaya çarpışmada hasar almayan boksörden puan düşülür."

Avni Yıldırım - Dirrell maçı tekrar edilmeli

"Avni'den puan düşülmedi yani WBC bunu olay anında kazara çarpışma olarak görmedi."

Avni Yıldırım - Dirrell maçı tekrar edilmeli

Boxing Sene yazarı Francisco A. Salazar ise, "Doktorların çok daha kötü kesiklerde devam kararı verdiğini gördüm. Maç tekrar edilmeli" ifadelerini kullandı.

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