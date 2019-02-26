Avni Yıldırım - Dirrell maçı tekrar edilmeli

Avni Yıldırım'ın Anthony Dirrell ile WBC dünya şampiyonluğu unvanı için çıkıp hakem oyunuyla kaybettiği maça dünya basınından da büyük tepki var. Türk boksör Avni Yıldırım'ın ABD'li Anthony Dirrell'e hakem oyunlarıyla kaybetmesi uluslararası arenada da büyük tepkiyle karşılandı... Şampiyon boksörümüz Avni Yıldırım'ın WBC dünya şampiyonluğu unvanı için çıkıp hakem oyunuyla kaybettiği maça yalnızca Türkiye'den değil, dünyadan da tepkiler geldi. Zona ESPN yorumcusu Barbosa, kendi tuttuğu puanlama kartına göre Avni'nin 96-94 kazanması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: '7'nci rauntta Dirrell'in kaşı kazayla yarıldı dendi.' 'WBC kurallarına göre kafa kafaya çarpışmada hasar almayan boksörden puan düşülür.' 'Avni'den puan düşülmedi yani WBC bunu olay anında kazara çarpışma olarak görmedi.' Boxing Sene yazarı Francisco A. Salazar ise, 'Doktorların çok daha kötü kesiklerde devam kararı verdiğini gördüm. Maç tekrar edilmeli' ifadelerini kullandı.