Katar 2022 Dünya Kupası hayallerimiz dünkü Portekiz mağlubiyeti sonrası suya düştü. A Milli Takımımız, Portekiz karşısında 2-2'yi yakalama şansı yakalasa da Burak Yılmaz'ın penaltı vuruşunu auta atması maçın kaderini çizdi. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan Türkiye, 2002'den sonra yine bir Dünya Kupası'na katılamayacak.