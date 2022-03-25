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Haberler Galeri Avrupa basını Portekiz-Türkiye maçını manşetlerine taşıdı! "Ronaldo gol atamadı ancak..."
Giriş Tarihi: 25.03.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 12:00

Avrupa basını Portekiz-Türkiye maçını manşetlerine taşıdı! "Ronaldo gol atamadı ancak..."

2022 Dünya Kupası yolunda A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya katılma şansını yitirdi. Portekiz'in gollerini Otavio, Jota ve Nunes'ten gelirken, Türkiye'nin tek golünü ise Burak Yılmaz kaydetti. Kaptan Burak, ayrıca bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı. Nefesleri kesen maçta sonra Avrupa basını Portekiz-Türkiye maçını manşetlerine taşıdı. İşte Avrupa'nın gözünden Portekiz-Türkiye maçı...

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Avrupa basını Portekiz-Türkiye maçını manşetlerine taşıdı! Ronaldo gol atamadı ancak...

Katar 2022 Dünya Kupası hayallerimiz dünkü Portekiz mağlubiyeti sonrası suya düştü. A Milli Takımımız, Portekiz karşısında 2-2'yi yakalama şansı yakalasa da Burak Yılmaz'ın penaltı vuruşunu auta atması maçın kaderini çizdi. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan Türkiye, 2002'den sonra yine bir Dünya Kupası'na katılamayacak.

Avrupa basını Portekiz-Türkiye maçını manşetlerine taşıdı! Ronaldo gol atamadı ancak...

Avrupa basını, nefesleri kesen maçı manşetlerine taşıdı. Ronaldo'nun gol atamamasından Burak Yılmaz'ın kritik penaltı vuruşuna kadar tüm detayları manşetlere taşındı. İşte Avrupa'da Portekiz-Türkiye maçı...

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Avrupa basını Portekiz-Türkiye maçını manşetlerine taşıdı! Ronaldo gol atamadı ancak...

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