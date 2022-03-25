Giriş Tarihi: 25.03.2022 11:30
Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
12:00
Avrupa basını Portekiz-Türkiye maçını manşetlerine taşıdı! "Ronaldo gol atamadı ancak..."
2022 Dünya Kupası yolunda A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya katılma şansını yitirdi. Portekiz'in gollerini Otavio, Jota ve Nunes'ten gelirken, Türkiye'nin tek golünü ise Burak Yılmaz kaydetti. Kaptan Burak, ayrıca bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı. Nefesleri kesen maçta sonra Avrupa basını Portekiz-Türkiye maçını manşetlerine taşıdı. İşte Avrupa'nın gözünden Portekiz-Türkiye maçı...