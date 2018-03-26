Türkiye'nin en iyi haber sitesi

undaki son transfer gelişmeleri

Giriş Tarihi: 26.03.2018 19:19 Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 19:30
  • 1
  • 50
unda transfer dedikoduları!
Avrupa futbolunda transfer dedikoduları!

Avrupa'da liglerin sona ermesine 3 aydan az bir süre kala transfer dedikodularının sayısı her geçen gün biraz daha artıyor.

  • 2
  • 50
unda transfer dedikoduları!
Avrupa futbolunda transfer dedikoduları!

Dünya futbolunun en önemli oyuncularının adı da çeşitli transfer senaryolarında yer alıyor.

İşte Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı 'dan Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü 'ye uzanan pek çok isim hakkında ortaya atılan iddialar:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 50
unda transfer dedikoduları!
Avrupa futbolunda transfer dedikoduları!

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in Sloven kalecisi Jan Oblak, İspanyol ekibinin sözleşme uzatma teklifini reddetti ve gelecekle ilgili kesin konuşmaktan kaçındı.

  • 4
  • 50
unda transfer dedikoduları!
Avrupa futbolunda transfer dedikoduları!

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Sloven kalecinin adı İngiltere Premier Lig'den Arsenal ve Chelsea ile anılıyor.

  • 5
  • 50
unda transfer dedikoduları!
Avrupa futbolunda transfer dedikoduları!

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamayan İtalya A Milli Takımı, teknik direktörlük için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de görev yapan Antonio Conte'yi düşünüyor.

  • 6
  • 50
unda transfer dedikoduları!
Avrupa futbolunda transfer dedikoduları!

Chelsea'nin ligde bulunduğu konum nedeniyle takımdan ayrılacağı yönünde çok sayıda haber çıkan İtalyan teknik direktör 2016 Şampiyonası'nda İtalya'nın teknik direktörlüğünü yapmış ve İtalya, çeyrek finalde penaltılar sonucunda Almanya'ya elenmişti.

  • 7
  • 50
unda transfer dedikoduları!
Avrupa futbolunda transfer dedikoduları!

Turnuvanın ardından İtalya A Milli Takımı teknik direktörlüğünden ayrılan Conte, Chelsea'yle anlaşmıştı.

BİZE ULAŞIN