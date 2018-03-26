Avrupa'da liglerin sona ermesine 3 aydan az bir süre kala transfer dedikodularının sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Dünya futbolunun en önemli oyuncularının adı da çeşitli transfer senaryolarında yer alıyor. İşte Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar'dan Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'ye uzanan pek çok isim hakkında ortaya atılan iddialar: La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in Sloven kalecisi Jan Oblak, İspanyol ekibinin sözleşme uzatma teklifini reddetti ve gelecekle ilgili kesin konuşmaktan kaçındı. Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Sloven kalecinin adı İngiltere Premier Lig'den Arsenal ve Chelsea ile anılıyor. Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamayan İtalya A Milli Takımı, teknik direktörlük için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de görev yapan Antonio Conte'yi düşünüyor. Chelsea'nin ligde bulunduğu konum nedeniyle takımdan ayrılacağı yönünde çok sayıda haber çıkan İtalyan teknik direktör 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya'nın teknik direktörlüğünü yapmış ve İtalya, çeyrek finalde penaltılar sonucunda Almanya'ya elenmişti. Turnuvanın ardından İtalya A Milli Takımı teknik direktörlüğünden ayrılan Conte, Chelsea'yle anlaşmıştı.