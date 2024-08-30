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Haberler Galeri AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN KANALI | 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta ve nasıl izlenir?
Giriş Tarihi: 30.08.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 09:15

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN KANALI | 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta ve nasıl izlenir?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimine sayılı saatler kala heyecan dorukta. Şampiyonlar Ligi'nden elenen temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde lig aşamasından devam ederken, Beşiktaş play-off turunda Lugano'yu eleyerek adını Avrupa Ligi'ne yazdırmayı başardı. Bu yıl yeni format ile izleyenleri karşılayacak organizasyonda gözler kura çekimine çevrildi. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta ve nasıl izlenir? İşte, detaylar...

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN KANALI | 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta ve nasıl izlenir?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için heyecan dorukta. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi önemli temsilcilerimizin rakiplerinin belli olacağı kura çekimini sporseverler yakında takip ediyor. 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için yayın kanalı ve saati belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta ve nasıl izlenir?

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN KANALI | 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta ve nasıl izlenir?

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos Cuma günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek.

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AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN KANALI | 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta ve nasıl izlenir?

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinden (uefa.tv) canlı olarak yayınlanacak.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN KANALI | 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta ve nasıl izlenir?

AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

Toplam 36 takım lig aşamasına katılacak. Bu turdan başlayan 13 takım, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi eleme ve play-off turlarını kazanan 12 takım ve 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turlarıdan elenen 11 takım olacak.

Lig aşamasında takımlar, 2024 UEFA takım katsayıları'na göre 1-9, 10-18, 19-27 ve 28-36 sıralar olmak üzere 4 torbaya ayrılacak.

Her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla 4'ünü iç sahada 4'ünü deplasmanda olmak üzere 8 maç oynayacak.

Lig aşamasında aynı ülke takımları birbiriyle karşılaşamayacak.

Lig aşaması sonunda oluşan puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenecek.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN KANALI | 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta ve nasıl izlenir?

MUHTEMEL KURA TORBALARI BELLİ OLDU

1.Torba: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Frankurt, Lazio, Tottenham, Real Sociedad

2.Torba: AZ Alkmaar, Braga/Rapid Wien, Olympiacos, Prag/Lille, Lyon, PAOK, LASK/FCSB, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv

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