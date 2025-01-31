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Haberler Galeri Avrupa Ligi kurası çekildi: UEFA Avrupa Ligi play off turunda hangi takımlar eşleşti? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri
Giriş Tarihi: 31.01.2025 21:31 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 21:33

Avrupa Ligi kurası çekildi: UEFA Avrupa Ligi play off turunda hangi takımlar eşleşti? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son karşılaşmaları tamamlandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, Avrupa defterini kapatırken, Fenerbahçe Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Galatasaray ise bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini Ajax karşısında 2-1'lik skorla aldı. Dün akşamki karşılaşmaların ardından UEFA Avrupa kura çekimi detayları sorgulanıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakipleri kim oldu?

Avrupa Ligi kurası çekildi: UEFA Avrupa Ligi play off turunda hangi takımlar eşleşti? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri

UEFA Avrupa Ligi play-off kuraları öncesinde heyecan giderek artıyor. Devler Arenası'nda son 16 turuna yükselen ve play-off aşamasına katılacak takımlar netleşirken, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray doğrudan son 16 bileti almayı başarmıştı. Fenerbahçe'nin dün akşam ki mücadelesinin ardından Avrupa yolculuğuna devam edeceği kesinleşti. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakipleri kim oldu?

Avrupa Ligi kurası çekildi: UEFA Avrupa Ligi play off turunda hangi takımlar eşleşti? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ SONUÇLANDI!

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

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Avrupa Ligi kurası çekildi: UEFA Avrupa Ligi play off turunda hangi takımlar eşleşti? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF EŞLEŞEMLERİ BELLİ OLDU!

Ferencvaros-Viktoria Plzen
Porto-Roma
AZ Alkmaar-Galatasaray
Midtjylland-Real Sociedad
Ajax-Union SG
FCSB-PAOK
Fenerbahçe-Anderlecht
Bodo Glimt-Twente

Avrupa Ligi kurası çekildi: UEFA Avrupa Ligi play off turunda hangi takımlar eşleşti? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri

UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

Avrupa Ligi kurası çekildi: UEFA Avrupa Ligi play off turunda hangi takımlar eşleşti? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri

SON 16 MUHTEMEL RAKİPLER
Temsilcilerimizin Play-Off turunu geçmesi halinde eşleşeceği muhtemel rakipleri ise şu şekilde:
Galatasaray: Tottenham, Manchester United
Fenerbahçe: Olympiakos, Rangers

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