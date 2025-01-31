Giriş Tarihi: 31.01.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
21:33
Avrupa Ligi kurası çekildi: UEFA Avrupa Ligi play off turunda hangi takımlar eşleşti? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son karşılaşmaları tamamlandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, Avrupa defterini kapatırken, Fenerbahçe Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Galatasaray ise bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini Ajax karşısında 2-1'lik skorla aldı. Dün akşamki karşılaşmaların ardından UEFA Avrupa kura çekimi detayları sorgulanıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakipleri kim oldu?