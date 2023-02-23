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Giriş Tarihi: 23.02.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 11:59

Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hakkında araştırmalar bugün itibariyle başladı. Bugün Avrupa Ligi son 32 maçları sona erecek ve son 16'ya kalacak takımlar belli olacak. Fenerbahçe'nin de yer alacağı eşleşmeler sonucunda galipler çeyrek finale çıkacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında Barcelona, Manchester United, Juventus, Ajax, Monaco, Sevilla gibi takımlar yer alıyor. Peki, Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi kuraları hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar

Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı kura çekilişi İsviçre'de gerçekleştirilecek. Bugün oynanacak maçlarla son 16'ya kalan takımların tamamı belli olacak.

Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

SON 16 KURALARINA DİREKT KATILAN TAKIMLAR

UEFA Avrupa Ligi gruplarını birinci tamamlayan ekipler, son 16 kuralarına direkt katılma hakkı kazandı. Takımlar şöyle:

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Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Arsenal

Betis

Fenerbahçe

Ferencváros

Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Feyenoord

Freiburg

Real Sociedad

Union Saint-Gilloise

Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

SON 16 İÇİN MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bugün (23 Şubat) oynanacak eşleşmelerin galipleri, son 16'ya kalacak. İşte eşleşmeler

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