Giriş Tarihi: 23.02.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 11:59

Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hakkında araştırmalar bugün itibariyle başladı. Bugün Avrupa Ligi son 32 maçları sona erecek ve son 16'ya kalacak takımlar belli olacak. Fenerbahçe'nin de yer alacağı eşleşmeler sonucunda galipler çeyrek finale çıkacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında Barcelona, Manchester United, Juventus, Ajax, Monaco, Sevilla gibi takımlar yer alıyor. Peki, Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi kuraları hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar