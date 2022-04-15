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Haberler Galeri Avrupa Ligi'nde dikkat çeken Fenerbahçe detayı! Barcelona'da yönetime şok tepki
Giriş Tarihi: 15.04.2022 14:18 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 14:28

Avrupa Ligi'nde dikkat çeken Fenerbahçe detayı! Barcelona'da yönetime şok tepki

UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçların ardından yarı finale çıkan takımlar belli oldu. Gecenin sürprizinde Frankfurt, dünya devi Barcelona'yı 3-2 yenerek kupa dışına itti. Bu maçın ardından dikkat çeken Fenerbahçe detayı da ortaya çıktı. Ayrıca maç sonunda Camp Nou'da yönetime büyük tepkiler geldi. İşte yarı finale çıkan takımlar ve dikkat çeken o detay...

Avrupa Ligi’nde dikkat çeken Fenerbahçe detayı! Barcelona’da yönetime şok tepki

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı yaşandı. Oynanan 4 maçın ardından yarı finale çıkan takımlar belli oldu. Sonuçlara göre Frankfurt, West Ham, Leipzig ve Rangers yarın finale çıkmayı başardı.

Avrupa Ligi’nde dikkat çeken Fenerbahçe detayı! Barcelona’da yönetime şok tepki

Gecenin en sürpriz maçı ise Alman ekibi Frankfurt'un ilk maçı 1-1 sona eren rövanşta Camp Nou'da Barcelona'yı 3-2 mağlup etmesi ve dünya devini kupa dışına itmesi oldu.

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Avrupa Ligi’nde dikkat çeken Fenerbahçe detayı! Barcelona’da yönetime şok tepki

Alman ekibi son dakikalara kadar 3-0 önde girdi. Barcelona'nın artan baskıları sonucu üst üste gelen gollerle skor 3-2 oldu fakat bu skor Barcelona'nın elenmesine sebep oldu.

Avrupa Ligi’nde dikkat çeken Fenerbahçe detayı! Barcelona’da yönetime şok tepki

Maçta Frankfurt'un gollerini Kostic (2) ve Borre atarken, Barcelona'nın gollerini ise 90+1'de Busquets ve 90+11'de Depay kaydetti.

Avrupa Ligi’nde dikkat çeken Fenerbahçe detayı! Barcelona’da yönetime şok tepki

BARCELONA'NIN YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Frankfurt'a yenilen Xavi yönetimindeki Barcelona'nın tüm kulvarlardaki 14 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti ve Frankfurt yarı finalde bu sezonun formda İngiliz takımı West Ham United'ın rakibi oldu.

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