Giriş Tarihi: 15.04.2022 14:18
Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
14:28
Avrupa Ligi'nde dikkat çeken Fenerbahçe detayı! Barcelona'da yönetime şok tepki
UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçların ardından yarı finale çıkan takımlar belli oldu. Gecenin sürprizinde Frankfurt, dünya devi Barcelona'yı 3-2 yenerek kupa dışına itti. Bu maçın ardından dikkat çeken Fenerbahçe detayı da ortaya çıktı. Ayrıca maç sonunda Camp Nou'da yönetime büyük tepkiler geldi. İşte yarı finale çıkan takımlar ve dikkat çeken o detay...