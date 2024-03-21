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Haberler Galeri Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu: İşte zirvenin sahibi…
Giriş Tarihi: 21.03.2024 13:14 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 13:15

Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu: İşte zirvenin sahibi…

Son dakika haberleri… Futbolda sezonun sonuna yaklaşırken Avrupa'nın en çok puan toplayan takımları belli oldu. Transfermarkt, Avrupa'nın en iyi 15 liginde mücadele eden takımların performanslarına mercek tuttu. En çok galibiyet alan ve en çok puan toplayan takımları analiz eden Transfermarkt, 20 takımlı bir liste hazırladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin damga vurduğu listede zirvenin sahibi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu: İşte zirvenin sahibi…

İŞTE AVRUPA'NIN EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIMLARI

Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu: İşte zirvenin sahibi…

20- PAOK - 60 puan

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Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu: İşte zirvenin sahibi…

19- Bayern Münih - 60 puan

Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu: İşte zirvenin sahibi…

18- Milan - 62 puan

Avrupa liglerinde en çok puan toplayan takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe listeye damga vurdu: İşte zirvenin sahibi…

17- Girona - 62 puan

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