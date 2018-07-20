Avrupa'nın en değerli 21 yaş altı futbolcuları

Geçen sezon transfer olduğu Roma'da gösterdiği performansla İtalyan futbol otoritelerinin büyük takdirini kazanan Cengiz Ünder bonservis rakamını da ikiye katladı. Medipol Başakşehir'in 15 milyon Euro'ya Roma'ya sattığı milli oyuncu, Soccerex'in yaptığı araştırmaya göre fiyatını 31.9 milyon Euro'ya çıkardı ve 21 yaş altında en değerli 20 futbolcu arasına girmeyi başardı. Listenin ilk sırasında Dünya Kupası'nda Fransa'yı sırtlayan Mbappe, 192.3 milyon Euro ile yer alırken, İngilizlerin genç umudu Rashford için 89.2 milyon Euro değer biçildi.