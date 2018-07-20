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Avrupa'nın en değerli 21 yaş altı futbolcuları

Geçen sezon transfer olduğu Roma'da gösterdiği performansla İtalyan futbol otoritelerinin büyük takdirini kazanan bonservis rakamını da ikiye katladı. Medipol Başakşehir'in 15 milyon Euro'ya Roma'ya sattığı milli oyuncu, Soccerex'in yaptığı araştırmaya göre fiyatını 31.9 milyon Euro'ya çıkardı ve 21 yaş altında en değerli 20 futbolcu arasına girmeyi başardı. Listenin ilk sırasında Dünya Kupası'nda Fransa'yı sırtlayan Mbappe, 192.3 milyon Euro ile yer alırken, İngilizlerin genç umudu Rashford için 89.2 milyon Euro değer biçildi.

Giriş Tarihi: 20.07.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 10:43
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Avrupa'nın en değerli 21 yaş altı futbolcuları
Avrupa'nın en değerli 21 yaş altı futbolcuları

Mbappe - PSG - 192,320 milyon Euro

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Avrupa'nın en değerli 21 yaş altı futbolcuları
Avrupa'nın en değerli 21 yaş altı futbolcuları

Rashford - Manchester United - 89,173 milyon Euro

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Avrupa'nın en değerli 21 yaş altı futbolcuları
Avrupa'nın en değerli 21 yaş altı futbolcuları

Jesus - Manchester City - 88,039

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Avrupa'nın en değerli 21 yaş altı futbolcuları
Avrupa'nın en değerli 21 yaş altı futbolcuları

Dembele - Barcelona - 84,321

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Avrupa'nın en değerli 21 yaş altı futbolcuları
Avrupa'nın en değerli 21 yaş altı futbolcuları

Malcolm - Bordeaux - 64,603

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Avrupa'nın en değerli 21 yaş altı futbolcuları
Avrupa'nın en değerli 21 yaş altı futbolcuları

Chiesa - Fiorentina - 63,577

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Avrupa'nın en değerli 21 yaş altı futbolcuları
Avrupa'nın en değerli 21 yaş altı futbolcuları

Donnarumma - Milan - 62,755

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