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Haberler Galeri Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu milli maç tarihi, saati ve yayın kanalı
Giriş Tarihi: 27.06.2024 06:05 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 06:05

Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu milli maç tarihi, saati ve yayın kanalı

A Milli Takım son 16 turuna adını yazdırdı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir oyun sergileyen Ay Yıldızlılar Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gollerle Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve üst turda Avusturya ile eşleşti. EURO 2024'te son 16 turu karşılaşmaları tarihleri netleşti. Peki, Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Avusturya - Türkiye maçının oynanacağı tarih…

Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu milli maç tarihi, saati ve yayın kanalı

EURO 2024 F grubunda mücadele veren Ay Yıldızlı ekip Çekya karşısıjnda aldığı galibiyetle adını son 16 turuna yazdırdı. F Grubu'nda lider Portekiz olurken A Milli Takım grubu ikinci sırada tamamladı ve Avusturya ile eşleşti. Peki, Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu milli maç tarihi, saati ve yayın kanalı

AVUSTURYA - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım F Grubu'nu ikinci tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Ay-yıldızlılar üst turda Avusturya ile kozlarını paylaşacak.

Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu karşılaşmaları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Avusturya - Türkiye maçı ise 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'da oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu milli maç tarihi, saati ve yayın kanalı

A MİLLİ TAKIM GRUBU İKİNCİ TAMAMLADI

A Milli Takım F Grubu'na Gürcistan galibiyetiyle başladı. İkinci maçta Portekiz'e 3-1 mağlup olan Milliler, grubun son mücadelesinde Çekya ile karşılaştı. Çekya'yı 2-1 geçen Milliler, son 16 turuna yükseldi.

F Grubu'nda lider Portekiz olurken A Milli Takım grubu ikinci sırada tamamladı.

Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu milli maç tarihi, saati ve yayın kanalı

EURO 2024 SON 16 TURUNA KALAN TAKIMLAR

  1. ALMANYA
  2. İSVİÇRE
  3. İSPANYA
  4. İTALYA
  5. İNGİLTERE
  6. DANİMARKA
  7. AVUSTURYA
  8. FRANSA
  9. ROMANYA
  10. BELÇİKA
  11. PORTEKİZ
  12. TÜRKİYE
  13. SLOVAKYA
Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu milli maç tarihi, saati ve yayın kanalı
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