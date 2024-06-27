Giriş Tarihi: 27.06.2024 06:05
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
06:05
Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu milli maç tarihi, saati ve yayın kanalı
A Milli Takım son 16 turuna adını yazdırdı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir oyun sergileyen Ay Yıldızlılar Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gollerle Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve üst turda Avusturya ile eşleşti. EURO 2024'te son 16 turu karşılaşmaları tarihleri netleşti. Peki, Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Avusturya - Türkiye maçının oynanacağı tarih…