Süper Lig'de ilk yarının son haftasına girilirken, başta 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızlandı. Anadolu kulüpleri de yapacakları takviyelerle kadrolarını güçlendirmek isterken, Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman flaş bir transfere imza atmak
Giriş Tarihi: 28.12.2019
17:15
Güncelleme Tarihi: 28.12.2019
17:16
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Süper Lig'de yarının son haftasına girilmesiyle birlikte ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Başta 4 büyükler Beşiktaş,
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor lige verilecek 3 haftalık arada takımlarını güçlendirmek için kolları sıvadı.
Yoğun bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray,
Henry ve Onyekuru Marcelo transferlerini büyük ölçüde bitirdi. İki futbolcuyla da 1.5 yıllık anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda sezon başında Saracchi Club kiralanan Brugge'e Mbaye de takıma döneceği öğrenildi. Diagne'nin
Kadrosunu birkaç takviyeyle daha güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılar, transfere kaynak yaratmak adına kadroda düşünülmeyen
, Belhanda ve Mariano gibi isimleri de elinden çıkartacak. Nagatomo
Yaz transfer döneminde takımı baştan aşağıya yeniledikten sonra sezona bomba gibi bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda istikrarsız bir tablo ortaya koyan
de ezeli rakibi Galatasaray gibi ocak ayında takım içerisinde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe
Sezon başından bu yana geçirdiği sakatlıklar nedeniyle Hasan Ali Kaldırım'dan istediği performansı alamayan ve bu bölgede alternatifi bulunmayan sarı-lacivertliler, transferde önceliği sol bek transferine vermiş durumda...
Adı
Aleksandar , Kolarov Ricardo Rodriguez Dario ve Melnjak Vitalii gibi isimlerle anılan Kanarya'nın son olarak Mykolenko Ave forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Rio Fabio kadrosuna katacağı iddia edildi. Coentrao'yu
Erdinç'ten istediği katkıyı alamayan ve Vedat Mevlüt yanına bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Muriç'in , ocak ayında Fenerbahçe nedeniyle kadroda düşünülmeyen Mehmet Ekici ve Alper Potuk gibi isimleri uygun bir bonservis bedeliyle satarak bu oyunculardan gelen paraları transfer için kullanmayı planlıyor. FFP