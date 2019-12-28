Mevlüt Erdinç'ten istediği katkıyı alamayan ve Vedat Muriç'in yanına bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe, ocak ayında FFP nedeniyle kadroda düşünülmeyen Mehmet Ekici ve Alper Potuk gibi isimleri uygun bir bonservis bedeliyle satarak bu oyunculardan gelen paraları transfer için kullanmayı planlıyor.