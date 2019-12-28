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'dan flaş transfer!

Süper Lig'de ilk yarının son haftasına girilirken, başta 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızlandı. Anadolu kulüpleri de yapacakları takviyelerle kadrolarını güçlendirmek isterken, Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman flaş bir transfere imza atmak

Giriş Tarihi: 28.12.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 17:16
Aykut Kocaman'dan flaş transfer!

Süper Lig'de yarının son haftasına girilmesiyle birlikte ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Başta 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor lige verilecek 3 haftalık arada takımlarını güçlendirmek için kolları sıvadı.

Aykut Kocaman'dan flaş transfer!

Yoğun bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferlerini büyük ölçüde bitirdi. İki futbolcuyla da 1.5 yıllık anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda sezon başında Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne'nin de takıma döneceği öğrenildi.

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Aykut Kocaman'dan flaş transfer!

Kadrosunu birkaç takviyeyle daha güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılar, transfere kaynak yaratmak adına kadroda düşünülmeyen Belhanda, Mariano ve Nagatomo gibi isimleri de elinden çıkartacak.

Aykut Kocaman'dan flaş transfer!

Yaz transfer döneminde takımı baştan aşağıya yeniledikten sonra sezona bomba gibi bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda istikrarsız bir tablo ortaya koyan Fenerbahçe de ezeli rakibi Galatasaray gibi ocak ayında takım içerisinde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Aykut Kocaman'dan flaş transfer!

Sezon başından bu yana geçirdiği sakatlıklar nedeniyle Hasan Ali Kaldırım'dan istediği performansı alamayan ve bu bölgede alternatifi bulunmayan sarı-lacivertliler, transferde önceliği sol bek transferine vermiş durumda...

Aykut Kocaman'dan flaş transfer!

Adı Aleksandar Kolarov, Ricardo Rodriguez Dario Melnjak ve Vitalii Mykolenko gibi isimlerle anılan Kanarya'nın son olarak Rio Ave forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Fabio Coentrao'yu kadrosuna katacağı iddia edildi.

Aykut Kocaman'dan flaş transfer!

Mevlüt Erdinç'ten istediği katkıyı alamayan ve Vedat Muriç'in yanına bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe, ocak ayında FFP nedeniyle kadroda düşünülmeyen Mehmet Ekici ve Alper Potuk gibi isimleri uygun bir bonservis bedeliyle satarak bu oyunculardan gelen paraları transfer için kullanmayı planlıyor.

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