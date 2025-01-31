Giriş Tarihi: 31.01.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
15:37
AZ Alkmaar Galatasaray play off maçı: UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray play off rakibi belli oldu. Kura çekiminin ardından Galatasaray AZ Alkmaar maçı tarihi taraftarların gündemine geldi. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon namağlup devam ederken son hafta Ajax deplasmanında yenilgi yaşamasının ardından 14. Sıradan play off yarışına katıldı. Peki, AZ Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç detayları