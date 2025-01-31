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Haberler Galeri AZ Alkmaar Galatasaray play off maçı: UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 15:37 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:37

AZ Alkmaar Galatasaray play off maçı: UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray play off rakibi belli oldu. Kura çekiminin ardından Galatasaray AZ Alkmaar maçı tarihi taraftarların gündemine geldi. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon namağlup devam ederken son hafta Ajax deplasmanında yenilgi yaşamasının ardından 14. Sıradan play off yarışına katıldı. Peki, AZ Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç detayları

AZ Alkmaar Galatasaray play off maçı: UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray play off mücadelesi için AZ Alkmaar ile eşleşti. Bu sezon Avrupa'da çok iyi bir ivme yakalayn takım son maçında yenilgiuye uğradı. 14. Sıradan yarışa dahil olan takımın rakibi belli oldu. Peki, AZ Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda?

AZ Alkmaar Galatasaray play off maçı: UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU!

Ligi 13 puanla 14'üncü sırada bitiren Galatasaray, play-off aşamasında Midtjylland ya da AZ Alkmaar muhtemel rakipleri olmuştu. Sarı-kırmızılı ekibin bugünkü kura çekimi sonrası AZ Alkmaar ile eşleşti!

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AZ Alkmaar Galatasaray play off maçı: UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

AZ Alkmaar Galatasaray play off maçı: UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükselmek için sahaya çıkacak temsilcilerimiz Galatasaray'ın play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak. Kesin tarihler ve saatler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

AZ Alkmaar Galatasaray play off maçı: UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin maçının diğer UEFA maçlarında olduğu gibi TRT ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

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