AZ Alkmaar Galatasaray play off maçı: UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray play off mücadelesi için AZ Alkmaar ile eşleşti. Bu sezon Avrupa'da çok iyi bir ivme yakalayn takım son maçında yenilgiuye uğradı. 14. Sıradan yarışa dahil olan takımın rakibi belli oldu. Peki, AZ Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda?