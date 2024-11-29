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Haberler Galeri AZ ALKMAAR G.SARAY YAZAR YORUMLARI: AZ Alkmaar maçı sonrası Okan Buruk'a flaş eleştiri: Tam bir harakiriydi...
Giriş Tarihi: 29.11.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 07:08

AZ ALKMAAR G.SARAY YAZAR YORUMLARI: AZ Alkmaar maçı sonrası Okan Buruk'a flaş eleştiri: Tam bir harakiriydi...

AZ ALKMAAR G.SARAY YAZAR YORUMLARI: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 11 yaptı. Sabah Spor yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül mücadeleyi değerlendirdi. Yazarlardan Ömer Üründül, teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihini eleştirdi. İşte detaylar…

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AZ ALKMAAR G.SARAY YAZAR YORUMLARI: AZ Alkmaar maçı sonrası Okan Buruk’a flaş eleştiri: Tam bir harakiriydi...

UEFA Avrupa Ligi 5.hafta maçında Galatasaray ile Hollanda ekibi AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

AZ ALKMAAR G.SARAY YAZAR YORUMLARI: AZ Alkmaar maçı sonrası Okan Buruk’a flaş eleştiri: Tam bir harakiriydi...

Ev sahibi takım 2. dakikada Mijnans ile öne geçerken, Galatasaray'da Osimhen 44'te skoru eşitledi. Bu sonuçla Galatasaray puanını 11, AZ Alkmaar 7 yaptı.

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AZ ALKMAAR G.SARAY YAZAR YORUMLARI: AZ Alkmaar maçı sonrası Okan Buruk’a flaş eleştiri: Tam bir harakiriydi...

Sabah Spor'un usta isimleri Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, karşılaşmayı yorumladı. İşte yazarların yorumları…

AZ ALKMAAR G.SARAY YAZAR YORUMLARI: AZ Alkmaar maçı sonrası Okan Buruk’a flaş eleştiri: Tam bir harakiriydi...

"YANLI KURULAN 3'LÜ SAVUNMA..."

LEVENT TÜZEMEN: ASIK YÜZÜ GÜLEÇ HALE GELDİ!

Okan Buruk eğer G.Saray'ı 3'lü defans ile oynatacaksa üçlünün göbeğinde mutlaka Davinson oynamalıdır. AZ Alkmaar önünde iki farklı G.Saray izledik. İlk yarı üretemeyen, çok pas hatası yapan, rakibe orta alanda geniş alan bırakan ve kalesinde tehlikeler yaşayan bir G.Saray vardı. Neden? 3'lü savunmanın sağında Sanchez, göbeğinde Nelsson oynadı. G.Saray ritim yakalayamadı. Bir de buna Batshuayi'nin top tutaması ve isabetli pas kullanamaması eklenince AZ Alkmaar oyuna hakim oldu. Özellikle Hollanda ekibinin hızlı atakları yanlış kurulan 3'lü savunmanın dağılmasına yol açtı.

AZ ALKMAAR G.SARAY YAZAR YORUMLARI: AZ Alkmaar maçı sonrası Okan Buruk’a flaş eleştiri: Tam bir harakiriydi...

Yenilen gol de Nelsson'un hamle yapmakta ağır kalması yüzünden oldu. Osimhen'in istekli hali, çalışkanlığı ve attığı gol ilk yarı için kötü oyuna moral getirdi. 2. yarı Sanchez 3'lünün göbeğine geldi, Nelson çıkıp Metehan girdi ve sağ savunmaya yerleşti. Bu hamle G.Saray'ın asık yüzünü güleç hale getirdi. Sanchez'in geriden oyunu yönetmesi Sara'yı da Mertens'i de Yunus'u da toparladı. G.Saray oyunun kontrolünü eline geçirdiği gibi AZ Alkmaar kalesinde pozisyonlar üretti.

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