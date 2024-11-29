Giriş Tarihi: 29.11.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024
07:08
AZ ALKMAAR G.SARAY YAZAR YORUMLARI: AZ Alkmaar maçı sonrası Okan Buruk'a flaş eleştiri: Tam bir harakiriydi...
AZ ALKMAAR G.SARAY YAZAR YORUMLARI: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 11 yaptı. Sabah Spor yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül mücadeleyi değerlendirdi. Yazarlardan Ömer Üründül, teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihini eleştirdi. İşte detaylar…