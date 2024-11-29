AZ ALKMAAR G.SARAY YAZAR YORUMLARI: AZ Alkmaar maçı sonrası Okan Buruk’a flaş eleştiri: Tam bir harakiriydi...

"YANLI KURULAN 3'LÜ SAVUNMA..."

LEVENT TÜZEMEN: ASIK YÜZÜ GÜLEÇ HALE GELDİ!



Okan Buruk eğer G.Saray'ı 3'lü defans ile oynatacaksa üçlünün göbeğinde mutlaka Davinson oynamalıdır. AZ Alkmaar önünde iki farklı G.Saray izledik. İlk yarı üretemeyen, çok pas hatası yapan, rakibe orta alanda geniş alan bırakan ve kalesinde tehlikeler yaşayan bir G.Saray vardı. Neden? 3'lü savunmanın sağında Sanchez, göbeğinde Nelsson oynadı. G.Saray ritim yakalayamadı. Bir de buna Batshuayi'nin top tutaması ve isabetli pas kullanamaması eklenince AZ Alkmaar oyuna hakim oldu. Özellikle Hollanda ekibinin hızlı atakları yanlış kurulan 3'lü savunmanın dağılmasına yol açtı.