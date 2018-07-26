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'dan 'a sert sözler!

Başkanı 'un sarı lacivertli kulübün borcuyla ilgili yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. , Ali Koç'un sözlerine sert bir yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 26.07.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 26.07.2018 09:28
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'dan 'a sert sözler!
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler!

Ali Koç geçtiğimiz günü FBTV'de yaptığı camiaya sesleniş konuşmasında, yönetimini suçlayarak, "Borç Aziz Yıldırım'ın dediği gibi 400 milyon euro değil, 621 milyon euro" dedi.

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'dan 'a sert sözler!
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler!

Gözler ise eski başkanı Aziz Yıldırım'a çevrildi...

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'dan 'a sert sözler!
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler!

Takvim'in haberine göre Yıldırım'ın 'un açıklamalarından sonra yakın çevresiyle durum değerlendirmesi yaptığı ve Ali Koç'u topa tuttuğu öğrenildi.

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'dan 'a sert sözler!
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler!

GİZLİ SAKLI YOK!

Yıldırım'ın yakın çevresine şunları söylediği öğrenildi:

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'dan 'a sert sözler!
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler!

"Biz borsaya açık bir şirketiz. Her şeyimiz kayıt altında."

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'dan 'a sert sözler!
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler!

"Bizi SPK, UEFA, TFF, vergi daireleri tek tek inceliyor. Bir çöp alsak SPK'ya bildirmemiz gerekiyor."

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'dan 'a sert sözler!
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler!

"Ülker ile yaptığımız anlaşmayı bile gelir yerine borç olarak gösteriyorlar."

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