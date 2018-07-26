Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert sözler!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli kulübün borcuyla ilgili yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Aziz Yıldırım, Ali Koç'un sözlerine sert bir yanıt verdi. Ali Koç geçtiğimiz günü FBTV'de yaptığı camiaya sesleniş konuşmasında, Aziz Yıldırım yönetimini suçlayarak, 'Borç Aziz Yıldırım'ın dediği gibi 400 milyon euro değil, 621 milyon euro' dedi. Gözler ise Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'a çevrildi... Takvim'in haberine göre Yıldırım'ın Ali Koç'un açıklamalarından sonra yakın çevresiyle durum değerlendirmesi yaptığı ve Ali Koç'u topa tuttuğu öğrenildi. GİZLİ SAKLI YOK! Yıldırım'ın yakın çevresine şunları söylediği öğrenildi: 'Biz borsaya açık bir şirketiz. Her şeyimiz kayıt altında.' 'Bizi SPK, UEFA, TFF, vergi daireleri tek tek inceliyor. Bir çöp alsak SPK'ya bildirmemiz gerekiyor.' 'Ülker ile yaptığımız anlaşmayı bile gelir yerine borç olarak gösteriyorlar.'