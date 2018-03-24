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'ın seçim kozu 3 dünya yıldızı!

Giriş Tarihi: 24.03.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 14:56
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'ın seçim kozu 3 dünya yıldızı!
Aziz Yıldırım'ın seçim kozu 3 dünya yıldızı!

Kulübü Başkanı , 3 Haziran'da Ali Koç ile yarışacağı kongre öncesinde elini güçlendirmek için transfer hamlelerine şimdiden başladı.

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'ın seçim kozu 3 dünya yıldızı!
Aziz Yıldırım'ın seçim kozu 3 dünya yıldızı!

UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşmasını da gözeterek sözleşmesi sona erecek dünya yıldızlarının peşine düşen Yıldırım'ın, bu transferleri seçim öncesinde açıklaması bekleniyor.

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'ın seçim kozu 3 dünya yıldızı!
Aziz Yıldırım'ın seçim kozu 3 dünya yıldızı!

İlk hedef Bayern Münih'te forma giyen Hollandalı Arjen .

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'ın seçim kozu 3 dünya yıldızı!
Aziz Yıldırım'ın seçim kozu 3 dünya yıldızı!

YÜKSEK ÜCRET VE İMZA PARASI VERİLECEK

Önceki yıllarda da Arjen ile temasın gerçekleştirilmiş olması ve Robben'in kulübü tanıyor olması transfer ihtimalini oldukça artırıyor.

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'ın seçim kozu 3 dünya yıldızı!
Aziz Yıldırım'ın seçim kozu 3 dünya yıldızı!

Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona erecek olan 'e hem geri çeviremeyeceği bir yıllık ücret hem de imza parası ödenmesi planlanıyor.

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'ın seçim kozu 3 dünya yıldızı!
Aziz Yıldırım'ın seçim kozu 3 dünya yıldızı!

34 yaşındaki yıldız için girişimler yakın bir zamanda başlayacak.

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'ın seçim kozu 3 dünya yıldızı!
Aziz Yıldırım'ın seçim kozu 3 dünya yıldızı!

SADECE ARJEN ROBBEN DEĞİL...

Başkan Yıldırım'ın seçim kozu sadece olmayacak. , Robben'in dışında 3 dünya yıldızından 2'sini daha almayı planlıyor..

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