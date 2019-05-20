Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan Galatasaray taraftarlarına saldırdılar

Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyon olmasının ardından sarı kırmızılı taraftarlar kutlama yapmak için sokaklara döküldü. İstanbul Anadolu Yakası'nda Kadıköy sınırları içerisinde bulunan Bağdat Caddesi'ne de arabaları ile giden bazı Galatasaray taraftarları büyük şok yaşadı. Bölgede bulunan bazı kişiler, Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamalarına büyük tepki gösterdi ve araçlara, insanlara saldırıda bulundu. Polis olaylara müdahale ederken küçük çocukların yaşadıkları korku ise gözlerinden okunuyordu.