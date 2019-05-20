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  • Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan Galatasaray taraftarlarına saldırdılar

'nde kutlama yapan taraftarlarına saldırdılar

'ın 'i 2-1 yenerek şampiyon olmasının ardından sarı kırmızılı taraftarlar kutlama yapmak için sokaklara döküldü. İstanbul Anadolu Yakası'nda sınırları içerisinde bulunan 'ne de arabaları ile giden bazı Galatasaray taraftarları büyük şok yaşadı. Bölgede bulunan bazı kişiler, Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamalarına büyük tepki gösterdi ve araçlara, insanlara saldırıda bulundu. Polis olaylara müdahale ederken küçük çocukların yaşadıkları korku ise gözlerinden okunuyordu.

Giriş Tarihi: 20.05.2019 08:26 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 08:31
Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan Galatasaray taraftarlarına saldırdılar

'ın 'i 2-1 yenerek şampiyon olmasının ardından sarı kırmızılı taraftarlar kutlama yapmak için sokaklara döküldü. İstanbul Anadolu Yakası'nda sınırları içerisinde bulunan 'ne de arabaları ile giden bazı Galatasaray taraftarları büyük şok yaşadı. Bölgede bulunan bazı kişiler, Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamalarına büyük tepki gösterdi ve araçlara, insanlara saldırıda bulundu. Polis olaylara müdahale ederken küçük çocukların yaşadıkları korku ise gözlerinden okunuyordu.

Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan Galatasaray taraftarlarına saldırdılar

'nde şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaraylı taraftarlara Fenerbahçeli taraftarlar şişe ve kemer ile saldırdı. Saldır anı ise kameralara yansıdı.

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Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan Galatasaray taraftarlarına saldırdılar

Galatasaraylı taraftarlar takımlarının şampiyonluklarını kutladıkları esnada bir gurup Fenerbahçeli taraftarların saldırısına uğradılar.

Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan Galatasaray taraftarlarına saldırdılar

Bağdat Cadddesi'nde araçları ile şampiyonluk turu atan sarı- kırmızılı taraftarlar şişe ve kemerlerle Fenerbahçeli taraftarların saldırısına uğradılar.

Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan Galatasaray taraftarlarına saldırdılar

Fenerbahçeli taraftarların kemerli, şişeli saldırıları ise kameralara yansıdı. Bir taraftarın yoldan geçen araçları durdurarak şişe attığı bir taraftarın ise araçlara kemer ile vurduğu görüldü.

Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan Galatasaray taraftarlarına saldırdılar

Öte yandan bir araya gelen Fenerbahçeli taraftarların yol keserek yürüyüş yaptıkları ve bu yürüyüş esnasında "futbol adam bıçaklamaktır" diye tezahürat tuttukları dikkat çekti.

Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan Galatasaray taraftarlarına saldırdılar

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

'nde yaşanan olaylarda 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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