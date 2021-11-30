Ballon d'Or sonrası büyük isyan! Messi kazandı ortalık karıştı! "Skandal seçim"

Son dakika...Dünya futboluna Ronaldo ile birlikte damga vuran iki yıldızdan biri olan Lionel Messi, kariyerinde 7. kez Ballon d'Or ödülünü kazandı. Portekizli yıldızın altıncı sırada kaldığı oylamada ipi göğüsleyen Messi, ezeli rakibi Ronaldo ile farkı 2'ye çıkardı. Ancak Arjantinli süper yıldızın Altın Top ödülünü kazanması futbol dünyasında büyük tepkilere neden oldu. Hem geçen sezon hem de bu sezon müthiş bir grafik çizen Lewandowski'nin kazanamaması Alman basınının yanı sıra futbol dünyasının önde gelen isimlerini de kızdırdı.