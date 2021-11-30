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Giriş Tarihi: 30.11.2021 14:16 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 14:16

Ballon d'Or sonrası büyük isyan! Messi kazandı ortalık karıştı! "Skandal seçim"

Son dakika...Dünya futboluna Ronaldo ile birlikte damga vuran iki yıldızdan biri olan Lionel Messi, kariyerinde 7. kez Ballon d'Or ödülünü kazandı. Portekizli yıldızın altıncı sırada kaldığı oylamada ipi göğüsleyen Messi, ezeli rakibi Ronaldo ile farkı 2'ye çıkardı. Ancak Arjantinli süper yıldızın Altın Top ödülünü kazanması futbol dünyasında büyük tepkilere neden oldu. Hem geçen sezon hem de bu sezon müthiş bir grafik çizen Lewandowski'nin kazanamaması Alman basınının yanı sıra futbol dünyasının önde gelen isimlerini de kızdırdı.

Ballon d’Or sonrası büyük isyan! Messi kazandı ortalık karıştı! Skandal seçim

Son dakika...Yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü, PSG'nin yıldızı Lionel Messi kazandı. Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski ikinci, Chelsea'den Jorginho ise üçüncü sırayı aldı. Messi'nin 7. kez bu ödülü almasının ardından futbol dünyasından tepkiler gelmeye başladı. Özellikle Alman basını Lewandowski'ye haksızlık yapıldığını yazdı. Alman efsane Lothar Matthaus, Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos ve İspanyol kaleci Iker Casillas kararı eleştirdi.

Ballon d’Or sonrası büyük isyan! Messi kazandı ortalık karıştı! Skandal seçim

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de verilmeyen ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu.

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Ballon d’Or sonrası büyük isyan! Messi kazandı ortalık karıştı! Skandal seçim

Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.

Ballon d’Or sonrası büyük isyan! Messi kazandı ortalık karıştı! Skandal seçim

MESSİ 7. KEZ KAZANDI!

2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarında da ödülü alan Messi, 7. defa 'Altın Top'un sahibi olarak kendisine ait rekoru geliştirdi. 34 yaşındaki yıldız, Arjantin'in 28 yıllık Copa America hasretinin bitmesine yardımcı olmuş ve A milli Takım formasıyla ilk kupasını kazanmıştı.

Ballon d’Or sonrası büyük isyan! Messi kazandı ortalık karıştı! Skandal seçim

Oylamada Bayern Münih'ten Polonyalı Robert Lewandowski 2'nci, Chelsea'den İtalyan Jorginho 3'üncü sırayı aldı.

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