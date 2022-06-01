Giriş Tarihi: 01.06.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 11:36

Bandırmaspor – İstanbul TFF 1. Lig play-off finali ne zaman, saat kaçta? Bandırmaspor – İstanbul maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

TFF 1. Lig play-off final maçı Bandırmaspor – İstanbul arasında gerçekleşecek. Süper Lig'e çıkmak için birbirleriyle yarışacak olan iki takım, son Süper Lig biletini almak için tüm güçlerini ortaya koyacak. Ümraniyespor ve Ankaragücü daha önce üst lige çıktı. Şimdi de sıra TFF 1. Lig play-offlarından çıkacak son takıma geldi. Futbolseverler de Bandırmaspor – İstanbulspor maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Peki, TFF 1. Lig play-off final maçı Bandırmaspor – İstanbulspor ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…