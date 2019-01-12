Barcelona, Ozan Kabak ve Abdülkadir Ömür'ü izliyor!

Avrupa devlerinin radarında olan Ozan Kabak ve Abdülkadir Ömür'ü İspanya La Liga ekibi Barcelona da izlemeye aldı. Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği genç yetenekleri Ozan Kabak ve Abdülkadir Ömür'ü futbol devi Barcelona izlemeye aldı. Mundo Deportivo'dan Francesc Aguilar'ın haberine göre, İspanyol devi iki genç oyuncuyla yakından ilgileniyor. Aguilar kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada 18 yaşındaki Ozan Kabak ve 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür'ün Avrupa'nın birçok takımı tarafından izlendiğini ve bu kulüplerden birinin de Barcelona olduğunu belirtti. Barcelona gözlemcilerinin yakından takip ettiği iki futbolcu için sezon sonu bir girişimin olabileceği ifade ediliyor. Ozan Kabak ve Abdülkadir'e Avrupa'nın çeşitli takımlarından teklifler geliyor. Ancak hem Galatasaray hem de Trabzonspor gelen teklifleri reddetti. Öte yandan istihbaratlarıyla ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Roma'nın Ozan Kabak'ın peşinde olduğunu söyledi.