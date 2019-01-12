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, ve Abdülkadir Ömür'ü izliyor!

Avrupa devlerinin radarında olan ve Abdülkadir Ömür'ü İspanya La Liga ekibi da izlemeye aldı.

Giriş Tarihi: 12.01.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 15:11
Barcelona, Ozan Kabak ve Abdülkadir Ömür'ü izliyor!

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği genç yetenekleri ve Abdülkadir Ömür'ü futbol devi izlemeye aldı.

Barcelona, Ozan Kabak ve Abdülkadir Ömür'ü izliyor!

Mundo Deportivo'dan Francesc Aguilar'ın haberine göre, İspanyol devi iki genç oyuncuyla yakından ilgileniyor.

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Barcelona, Ozan Kabak ve Abdülkadir Ömür'ü izliyor!

Aguilar kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada 18 yaşındaki ve 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür'ün Avrupa'nın birçok takımı tarafından izlendiğini ve bu kulüplerden birinin de olduğunu belirtti.

Barcelona, Ozan Kabak ve Abdülkadir Ömür'ü izliyor!

gözlemcilerinin yakından takip ettiği iki futbolcu için sezon sonu bir girişimin olabileceği ifade ediliyor.

Barcelona, Ozan Kabak ve Abdülkadir Ömür'ü izliyor!

ve Abdülkadir'e Avrupa'nın çeşitli takımlarından teklifler geliyor.

Barcelona, Ozan Kabak ve Abdülkadir Ömür'ü izliyor!

Ancak hem Galatasaray hem de Trabzonspor gelen teklifleri reddetti.

Barcelona, Ozan Kabak ve Abdülkadir Ömür'ü izliyor!

Öte yandan istihbaratlarıyla ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Roma'nın 'ın peşinde olduğunu söyledi.

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