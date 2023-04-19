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Haberler Galeri Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Başakşehir Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 19.04.2023 18:36 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 18:38

Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Başakşehir Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı yayın izle

Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. 60 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Lacivertliler'in puan kaybına tahammülü yok. Çıktığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet elde eden Emre Belözoğlu'nun ekibi ise güçlü rakibini devirerek çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Heyecan dolu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise ''Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle'' şeklindeki araştırmalarına başladı. Başakşehir Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Başakşehir Fenerbahçe canlı izle linki ve tüm detaylar.

Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Başakşehir Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı yayın izle

Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı araştırmaları başladı. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe, bu akşam kozlarını paylaşacak. Lig'de lider olan ezeli rakibi Galatasaray'ı takibini sürdüren Sarı Kanarya, zorlu deplasmanda kazanarak 3'te 3 yapmayı amaçlıyor. 45 puanı bulunan Turuncu Lacivertliler ise evinde güçlü rakibini devirip yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu karşılaşmayı beIN SPORTS 1 canlı yayın ekranı aracılığıyla izlemek isteyen futbolseverler ise ''Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Spor Toto Süper Lig Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı yayın izle…

Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Başakşehir Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı yayın izle

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İstanbul Başakşehir ile Fenerbahçe, bu akşam Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.

İşte, Başakşehir Fenerbahçe maçı saatii canlı yayın kanalı ve muhtemel 11 bilgileri şöyle;

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Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Başakşehir Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı yayın izle

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Başakşehir Fenerbahçe maçı, 19 Nisan 2023 Çarşamba günü yani bu akşam saat 20.30'da başlayacak.

Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Başakşehir Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı yayın izle

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Arslanboğa'nın yardımcılıklarını, Ali Saygın Ögel ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

Zorlu müsabakada VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. AVAR'da ise Burak Şeker ve Cevdet Kömürcüoğlu bulunacak.

Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı izle | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Başakşehir Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı yayın izle

MUHTEMEL 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay, Aleksic, Szysz, Serdar, Figueiredo

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Serdar Dursun, Valencia

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