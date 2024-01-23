Giriş Tarihi: 23.01.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
23:37
Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir - Fenerbahçe muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Süper Lig 22. haftasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler
liderliğini koruyor. Başakşehir - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, saati, muhtemel 11'leri taraftarların gündeminde. Liderliği elinden bırakmak istemeyen ekip hazırlıklarını tamamladı. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşma bilgileri...