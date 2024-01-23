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Giriş Tarihi: 23.01.2024 23:37 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 23:37

Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig 22. haftasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler
liderliğini koruyor. Başakşehir - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, saati, muhtemel 11'leri taraftarların gündeminde. Liderliği elinden bırakmak istemeyen ekip hazırlıklarını tamamladı. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşma bilgileri...

Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir - Fenerbahçe muhtemel 11’ler

Başakşehir - Fenerbahçe maçı futbolseverlerin gündeminde. Deplasmana gidecek sarı lacivertliler puan kaybetmek istemiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11 kadrosu takip ediliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma için taraftarlar ekran başında. Peki; Trendyol Süper Lig Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir - Fenerbahçe muhtemel 11’ler

Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Trendyol Süper Lig 22. haftasında oynanacak Başakşehir - Fenerbahçe maçı 24 Ocak Çarşamba saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşecek.

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Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir - Fenerbahçe muhtemel 11’ler

Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?

Heyecanlı mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir - Fenerbahçe muhtemel 11’ler

İşte Fenerbahçe'nin Muhtemel 11'i

Livakovic, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir - Fenerbahçe muhtemel 11’ler

Fred'den Kötü Haber!

Fenerbahçe taraftarının, Samsunspor maçının 87. dakikasında sakatlanan Fred'le ilgili korktuğu başına geldi.

Brezilyalı oyuncunun sağ bacak uyluk ön bölgesinde yırtık tespit edildiği duyuruldu. 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncunun 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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