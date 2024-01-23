Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir - Fenerbahçe muhtemel 11’ler

Başakşehir - Fenerbahçe maçı futbolseverlerin gündeminde. Deplasmana gidecek sarı lacivertliler puan kaybetmek istemiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11 kadrosu takip ediliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma için taraftarlar ekran başında. Peki; Trendyol Süper Lig Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...