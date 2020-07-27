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kupasını kaldırdı! Başkan Erdoğan'ın forması emekli edildi

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu zirvede tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşan Medipol Başakşehir, şampiyonluğu kutladı.Şampiyonluk kutlamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başakşehir Stadı'nın açılışında giydiği 12 numaralı forma da emekli edildi. İşte kutlamadan kareler...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 00:31 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 00:31
Başakşehir kupasını kaldırdı! Başkan Erdoğan'ın forması emekli edildi

tarihinde ilk şampiyonluğunu kazanan Medipol , kupasını TFF Başkanı Nihat Özdemir'den aldı.

Başakşehir kupasını kaldırdı! Başkan Erdoğan'ın forması emekli edildi

'in 2019-20 sezonunda 69 puanla şampiyon olan Medipol , Kasımpaşa maçının ardından kutlamalara başladı. Stadı'ndan Başakşehir Fatih Terim Stadı'na üstü açık otobüsle gelen futbolcular ile teknik heyet, yol boyunca coşku yaşadı.

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Başakşehir kupasını kaldırdı! Başkan Erdoğan'ın forması emekli edildi

Takımı taşıyan otobüsün 'e gelmesi ile stat önündeki taraftarlar meşale yakarken sokaklarda ve balkonlara bulunan taraftarlar bayrak sallayıp destek tezahüratlarında bulundu. Turuncu-lacivertlilerin stattaki şampiyonluk kutlamalarına ise yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle 3 bin 500 taraftar ateş ölçümü yapıldıktan sonra alındı.

Başakşehir kupasını kaldırdı! Başkan Erdoğan'ın forması emekli edildi

SANATÇILAR SAHNE ALDI

Medipol 'in Fatih Terim Stadı'ndaki şampiyonluk kutlamaları Fettah Can, Murat Dalkılıç, Serdar Ortaç ve Hande Yener'in sahne alması ile devam etti. Stat içine kurulan dev platformda sevilen şarkılarını seslendiren sanatçılara tribünlerde yer alanlar eşlik etti.

Başakşehir kupasını kaldırdı! Başkan Erdoğan'ın forması emekli edildi

ŞAMPİYON, KUPASINI NİHAT ÖZDEMİR'DEN ALDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen organizasyonu protokol tribününden takip etti. Kutlamalar, kulüp çalışanlarının sahneye davet edilmesi ile devam etti. Daha sonra idare kadro, sonrasında ise turuncu-lacivertli futbolcular saha içerisinde yer alan dev platforma tek tek isimleri anons edilerek çıktı.

Başakşehir kupasını kaldırdı! Başkan Erdoğan'ın forması emekli edildi

Her futbolcu kendisinin belirlediği şarkının çalınması ile sahneye çıkarken stat içerisinde görsel şovlar gerçekleştirildi. Medipol Başkanı Göksel Gümüşdağ, sahneye Ahmet Kaya'nın "Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz" şarkısıyla çıktı. Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın sahneye gelmesiyle kupa seremonisine geçildi.

Başakşehir kupasını kaldırdı! Başkan Erdoğan'ın forması emekli edildi

Şampiyonluk kupasının kaptanlara takdim edilmesiyle Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Alexandru Epureanu kupayı kaldırırken büyük coşku yaşandı. Futbolcular şampiyonluk kupasını alıp sahaya inerek tribünleri gezdi ve kutlamalara gelen taraftarları selamladı.

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