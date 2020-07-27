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Galeri Başakşehir kupasını kaldırdı! Başkan Erdoğan'ın forması emekli edildi
Başakşehir kupasını kaldırdı! Başkan Erdoğan'ın forması emekli edildi
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu zirvede tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşan Medipol Başakşehir, şampiyonluğu kutladı.Şampiyonluk kutlamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başakşehir Stadı'nın açılışında giydiği 12 numaralı forma da emekli edildi. İşte kutlamadan kareler...
Giriş Tarihi: 27.07.2020
00:31
Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
00:31
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Süper Lig tarihinde ilk şampiyonluğunu kazanan Medipol Başakşehir, kupasını TFF Başkanı Nihat Özdemir'den aldı.
Süper Lig'in 2019-20 sezonunda 69 puanla şampiyon olan Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçının ardından kutlamalara başladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndan Başakşehir Fatih Terim Stadı'na üstü açık otobüsle gelen futbolcular ile teknik heyet, yol boyunca coşku yaşadı.
Takımı taşıyan otobüsün
Başakşehir'e gelmesi ile stat önündeki taraftarlar meşale yakarken sokaklarda ve balkonlara bulunan taraftarlar bayrak sallayıp destek tezahüratlarında bulundu. Turuncu-lacivertlilerin stattaki şampiyonluk kutlamalarına ise yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle 3 bin 500 taraftar ateş ölçümü yapıldıktan sonra alındı.
SANATÇILAR SAHNE ALDI
Medipol
Başakşehir'in Fatih Terim Stadı'ndaki şampiyonluk kutlamaları Fettah Can, Murat Dalkılıç, Serdar Ortaç ve Hande Yener'in sahne alması ile devam etti. Stat içine kurulan dev platformda sevilen şarkılarını seslendiren sanatçılara tribünlerde yer alanlar eşlik etti.
ŞAMPİYON, KUPASINI NİHAT ÖZDEMİR'DEN ALDI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen organizasyonu protokol tribününden takip etti. Kutlamalar, kulüp çalışanlarının sahneye davet edilmesi ile devam etti. Daha sonra idare kadro, sonrasında ise turuncu-lacivertli futbolcular saha içerisinde yer alan dev platforma tek tek isimleri anons edilerek çıktı.
Her futbolcu kendisinin belirlediği şarkının çalınması ile sahneye çıkarken stat içerisinde görsel şovlar gerçekleştirildi. Medipol
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sahneye Ahmet Kaya'nın "Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz" şarkısıyla çıktı. Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın sahneye gelmesiyle kupa seremonisine geçildi.
Şampiyonluk kupasının kaptanlara takdim edilmesiyle Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Alexandru Epureanu kupayı kaldırırken büyük coşku yaşandı. Futbolcular şampiyonluk kupasını alıp sahaya inerek tribünleri gezdi ve kutlamalara gelen taraftarları selamladı.