Başakşehir St. Patrick’s maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | Başakşehir - St. Patrick’s maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TURUNCU-LACİVERTLİLERDE EKSİKLER BELLİOLDU

Başakşehir'de sakatlığı bulunan ve İrlanda'daki maçta forma giyemeyen Senegalli savunma oyuncusu Ousseynou Ba rövanşta da takımındaki yerini alamayacak.

Turuncu-lacivertli ekipte yeni transferlerinden Miguel Crespo da UEFA listesinde adı yer almadığı için bu mücadelede forma giyemeyecek, tedavileri süren Matchoi Djalo ve Patryk Szysz ise diğer eksik isimler.