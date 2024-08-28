Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
09:50
Başakşehir St. Patrick’s maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | Başakşehir - St. Patrick’s maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Başakşehir bu akşam İrlanda'nın St. Patrick's takımıyla mücadele edecek. Turuncu lacivertliler deplasmandaki ilk karşılaşmasında 0-0 berabere kalmıştı. Rövanş maçında başarılı bir performans sergilemek isteyen Başakşehir, tüm hazırlıklarını tamamladı. Peki, Başakşehir - St. Patrick's maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Başakşehir St. Patrick's maçı canlı izle!