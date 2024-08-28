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Haberler Galeri Başakşehir St. Patrick’s maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | Başakşehir - St. Patrick’s maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:50

Başakşehir St. Patrick’s maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | Başakşehir - St. Patrick’s maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir bu akşam İrlanda'nın St. Patrick's takımıyla mücadele edecek. Turuncu lacivertliler deplasmandaki ilk karşılaşmasında 0-0 berabere kalmıştı. Rövanş maçında başarılı bir performans sergilemek isteyen Başakşehir, tüm hazırlıklarını tamamladı. Peki, Başakşehir - St. Patrick's maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Başakşehir St. Patrick's maçı canlı izle!

Başakşehir St. Patrick’s maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | Başakşehir - St. Patrick’s maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa kupalarında 56. karşılaşmasına çıkacak. Karşılaşmayı ise Macaristan Futbol Federasyonundan Balazs Berke yönetecek. Kazanan takımın adını Konferans Ligi'ne yazdıracak. Peki, Başakşehir - St. Patrick's maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Başakşehir St. Patrick's maçı canlı izle!

Başakşehir St. Patrick’s maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | Başakşehir - St. Patrick’s maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - ST. PATRİCK'S MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde 3 numaralı organizasyonunda temsilcimiz Başakşehir, İrlanda'nın St. Patrick's takımını konuk ediyor.

Kazanan takımın adını Konferans Ligi'ne yazdıracağı mücadele 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Başakşehir St. Patrick’s maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | Başakşehir - St. Patrick’s maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - ST. PATRİCK'S MAÇI CANLI İZLE

Başakşehir St. Patrick's maçını canlı takip etmek için aşağıdaki linke gidiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

Başakşehir St. Patrick’s maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | Başakşehir - St. Patrick’s maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Başakşehir'e turu geçmesi için tek farklı galibiyet yeterli olacak. 90 dakika ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde ise seri penaltı atışlarına geçilecek. Turu geçen ekip adını lig aşamasına yazdıracak.

Başakşehir St. Patrick’s maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | Başakşehir - St. Patrick’s maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TURUNCU-LACİVERTLİLERDE EKSİKLER BELLİOLDU

Başakşehir'de sakatlığı bulunan ve İrlanda'daki maçta forma giyemeyen Senegalli savunma oyuncusu Ousseynou Ba rövanşta da takımındaki yerini alamayacak.

Turuncu-lacivertli ekipte yeni transferlerinden Miguel Crespo da UEFA listesinde adı yer almadığı için bu mücadelede forma giyemeyecek, tedavileri süren Matchoi Djalo ve Patryk Szysz ise diğer eksik isimler.

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