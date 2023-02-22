Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi?

Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda araştırmaları maça az bir süre kala sporseverler tarafından araştırılıyor. Özellikle UEFA ülke puanı sıralaması için Avrupa maçları önem arz ederken, ilk maçta temsilcimiz Basel'i 1 – 0 yendi. Peki, Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi? İşte detaylar