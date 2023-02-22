Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi?

"Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi?" sorusu yanıt arıyor. UEFA Konferans Ligi son 32 turunda Trabzonspor ilk maçta Basel'i 1 – 0 yendi. Konferans Ligi canlı yayınları TV85, Exxen ve TV8 üzerinden yapılıyor. Maçı takip etmek isteyenler, "Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Avrupa Ligi gruplarında üçüncü olan Trabzon ekibi, Konferans Ligi'nin iddialı ekipleri arasında yer alıyor. Peki, Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar