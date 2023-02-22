Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi?
Giriş Tarihi: 22.02.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 12:05

Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi?

"Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi?" sorusu yanıt arıyor. UEFA Konferans Ligi son 32 turunda Trabzonspor ilk maçta Basel'i 1 – 0 yendi. Konferans Ligi canlı yayınları TV85, Exxen ve TV8 üzerinden yapılıyor. Maçı takip etmek isteyenler, "Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Avrupa Ligi gruplarında üçüncü olan Trabzon ekibi, Konferans Ligi'nin iddialı ekipleri arasında yer alıyor. Peki, Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar

Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi?

Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda araştırmaları maça az bir süre kala sporseverler tarafından araştırılıyor. Özellikle UEFA ülke puanı sıralaması için Avrupa maçları önem arz ederken, ilk maçta temsilcimiz Basel'i 1 – 0 yendi. Peki, Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi? İşte detaylar

Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi?

BASEL TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basel - Trabzonspor maçı 23 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi?

BASEL TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Basel - Trabzonspor maçı 23 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te TV8'de canlı yayınlanacak.

Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi?

BASEL TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Basel:

Hitz; Lang, Kasim, Pelmard, Calafiori; Frei, Xhaka; Burger, Kade, Novoa; Sene

Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi?

Trabzonspor:

Uğurcan Çakır; Peres, Hugo, Denswil, Eren Elmalı; Haspolat, Siopis; Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet; Larsen

SON DAKİKA