Batshuayi'nin menajeri açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldık

Valencia'dan ayrılan ve Chelsea'ye dönen forvet Michy Batshuayi'nin haklarını elinde bulunduran menajer Meissa N'diaye, Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğruladı. Galatasaray'ın tranfser gündemindeki Michy Batshuayi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Valencia dün Belçikalı golcünün kiralık sözleşmesini fesh ettiğini açıklamıştı. Ancak Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran Batshuayi'den kötü haber geldi. Oyuncunun haklarını elinde bulunduran Meissa N'diaye Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğruladı. Fenerbahçe'nin de talip olduğu golcü futbolcu menajerine Türkiye'ye gitmek istemediğini söyledi. Chelsea'nin sözleşmeli futbolcusu olan Batshuayi'ye teklif yağıyor. Fransız ekibi Monaco'nun da gündemine gelen golcü futbolcu ile Ada ekiplerinden Everton, Crystal Palace ve Fulham da ilgileniyor.