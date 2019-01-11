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Batshuayi'nin menajeri açıkladı: ve 'dan teklif aldık

'dan ayrılan ve 'ye dönen forvet 'nin haklarını elinde bulunduran menajer Meissa N'diaye, ve 'den teklif aldıklarını doğruladı.

Giriş Tarihi: 11.01.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 12:37
Batshuayi'nin menajeri açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldık

'ın tranfser gündemindeki ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Batshuayi'nin menajeri açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldık

dün Belçikalı golcünün kiralık sözleşmesini fesh ettiğini açıklamıştı.

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Batshuayi'nin menajeri açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldık

Ancak Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran Batshuayi'den kötü haber geldi.

Batshuayi'nin menajeri açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldık

Oyuncunun haklarını elinde bulunduran Meissa N'diaye ve 'den teklif aldıklarını doğruladı.

Batshuayi'nin menajeri açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldık

'nin de talip olduğu golcü futbolcu menajerine Türkiye'ye gitmek istemediğini söyledi.

Batshuayi'nin menajeri açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldık

'nin sözleşmeli futbolcusu olan Batshuayi'ye teklif yağıyor.

Batshuayi'nin menajeri açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldık

Fransız ekibi Monaco'nun da gündemine gelen golcü futbolcu ile Ada ekiplerinden Everton, Crystal Palace ve Fulham da ilgileniyor.

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