Giriş Tarihi: 20.12.2023 11:31
Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
11:31
Bayern Münih-Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Bayern Münih Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı!
THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, Bayern Münih'e misafir olacak. Almanya ekibiyle gerçekleştireceği karşılaşmada, parkeden galibiyitle ayrılmak isteyen Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı. Anadolu Efes Euroleague'de oynadığı 14 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı. Peki, Bayern Münih-Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, Bayern Münih Anadolu Efes maç bilgileri!