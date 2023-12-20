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Haberler Galeri Bayern Münih-Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Bayern Münih Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 20.12.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 11:31

Bayern Münih-Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Bayern Münih Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı!

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, Bayern Münih'e misafir olacak. Almanya ekibiyle gerçekleştireceği karşılaşmada, parkeden galibiyitle ayrılmak isteyen Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı. Anadolu Efes Euroleague'de oynadığı 14 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı. Peki, Bayern Münih-Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, Bayern Münih Anadolu Efes maç bilgileri!

Bayern Münih-Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Bayern Münih Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı!

Bayern Münih-Anadolu Efes karşılaşması için geri sayım bu akşam son buluyor. Kıran kırana geçmesi beklenen karşılaşma Bmw Park'ta oynanacak. Puan sıralamasında 12. sırada yer alan temsilcimiz, parkeden galibiyet alarak hanesine puanı yazdırmak istiyor. Ligde bu yıl istediği başarıyı elde edemeyen Anadolu Efes, bu akşam Bayern Münih'e konuk olacak. Peki, Bayern Münih-Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih-Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Bayern Münih Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı!

BAYERN MÜNİH-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında bu akşam Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.

Deplasmanda oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

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Bayern Münih-Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Bayern Münih Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı!

BAYERN MÜNİH-ANADOLU EFES MAÇ HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Bayern Münih-Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Bayern Münih Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı!

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Anadolu Efes, elde ettiği 7'şer galibiyet ve mağlubiyet sonucunda averajla 12. sırada bulunuyor.

Ev sahibi takım ise 6 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 13. basamakta yer alıyor.

Bayern Münih-Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Bayern Münih Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı!

AVRUPA'DA 816. RANDEVU

Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 816. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 815 karşılaşmada 462 galibiyet ve 353 yenilgi yaşadı.

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