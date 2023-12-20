Bayern Münih-Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Bayern Münih Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı!

Bayern Münih-Anadolu Efes karşılaşması için geri sayım bu akşam son buluyor. Kıran kırana geçmesi beklenen karşılaşma Bmw Park'ta oynanacak. Puan sıralamasında 12. sırada yer alan temsilcimiz, parkeden galibiyet alarak hanesine puanı yazdırmak istiyor. Ligde bu yıl istediği başarıyı elde edemeyen Anadolu Efes, bu akşam Bayern Münih'e konuk olacak. Peki, Bayern Münih-Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?