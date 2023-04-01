Bayern Münih Borussia Dortmund maçı canlı yayın bilgileri hakkında araştırmalar devam ediyor. Bundesliga 26. hafta maçında ligin zirvesindeki iki takım karşı karşıya gelecek. Julian Nagelsmann ile yollarını ayıran Münih ekibi, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi kazanan Thomas Tuchel'ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Dortmund, 10 yıllık şampiyonluk hasretini gidermek istiyor. Maçı izlemek isteyenler, "Bayern Münih Borussia Dortmund maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bayern Münih Borussia Dortmund maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte Bayern Münih Borussia Dortmund maçı canlı izle ekranı!