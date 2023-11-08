Bayern Münih - Galatasaray maçı CANLI İZLE LİNKİ BURADA! UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-Galatasaray maçı Exxen canlı yayın izle linki BURADA

Giriş Tarihi: 08.11.2023 22:15 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 22:15

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih'e konuk oluyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı temsilcimiz ligde sürdürdüğü başarıyı devler liginde de göstermek ve Almanya deplasmanından yurda galip olarak dönmeyi hedefliyor. Kritik müsabakayı Exxen canlı yayın üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler yoğun olarak Bayern Münih-Galatasaray maçı canlı izle şeklinde araştırmalar yapıyor. Bayern Münih-Galatasaray maçı Exxen canlı yayın izle linki ve maçın ilk 11 detayları.