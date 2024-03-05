Giriş Tarihi: 05.03.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
16:02
Bayern Münih - Lazio maçı Exxen canlı izle linki! Bayern Münih - Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih - Lazio maçı için geri sayım başladı. İlk karşılaşmayı Lazio 1-0 kazanmış ve avantajı elde etmişti. Bayern Münih ise sıradaki karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Peki, Bayern Münih - Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Bayern Münih - Lazio maçı canlı izle linki…