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- maçında '' sürprizi!

Giriş Tarihi: 26.04.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 09:48
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- maçında '' sürprizi!
Bayern Münih - Real Madrid maçında 'Galatasaray' sürprizi!

UEFA yarı final ilk maçında İspanya'nın takımı, Alman temsilcisi 'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

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- maçında '' sürprizi!
Bayern Münih - Real Madrid maçında 'Galatasaray' sürprizi!

Allianz Arena'da oynanan maçın 28. dakikasında , 1-0 öne geçti. James Rodriguez'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Joshua Kimmich, ceza alanına girer girmez sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

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- maçında '' sürprizi!
Bayern Münih - Real Madrid maçında 'Galatasaray' sürprizi!

44. dakikada beraberliği yakaladı. Ceza alanı çizgisinde topla buluşan Marcelo'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sven Ulreich'in solundan ağlarla buluştu ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

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- maçında '' sürprizi!
Bayern Münih - Real Madrid maçında 'Galatasaray' sürprizi!

57. dakikada ani gelişen atağında, Lucas Vazquez'in pasıyla ceza alanına giren Marco Asensio, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

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- maçında '' sürprizi!
Bayern Münih - Real Madrid maçında 'Galatasaray' sürprizi!

'in net pozisyonlar bulduğu kalan dakikalarda skoru korumasını bilen , sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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- maçında '' sürprizi!
Bayern Münih - Real Madrid maçında 'Galatasaray' sürprizi!

Alman temsilcisi, sakatlıklar nedeniyle ilk yarıda iki zorunlu değişikliğe gitti. Arjen Robben'in yerine 8. dakikada Thiago Alcantara, Jerome Boateng'in yerine de 34. dakikada Niklas Süle oyuna dahil oldu.

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- maçında '' sürprizi!
Bayern Münih - Real Madrid maçında 'Galatasaray' sürprizi!

Müsabakanın rövanşı, 1 Mayıs Salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.

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