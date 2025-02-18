Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’de!

Benfica ve Monaco, Şampiyonlar Ligi'ndeki rövanş maçında birbirlerine üstünlük sağlamak için sahaya çıkıyor. İlk maçta alınan sonuçlar doğrultusunda, her iki takım da turu geçmek için tüm gücünü ortaya koyacak. Benfica'nın ev sahipliğinde, Estadio da Luz stadyumda oynanacak bu heyecan dolu karşılaşma, futbolseverler için büyük bir önem taşıyor. Peki, Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?