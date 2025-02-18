Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’de!

Giriş Tarihi: 18.02.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
08:58
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Benfica ile Monaco, rövanş maçında karşı karşıya gelecek ve her iki takım da turu geçmek için tüm takımlarını sahaya sürecek. Benfica'nın ev sahipliğinde oynanacak bu karşılaşma, futbolseverler için büyük bir çekişmeye sahne olurken, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün bu kritik karşılaşmada forma giyip giymeyeceği de merakla bekleniyor. Peki, Benfica - Monaco Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?