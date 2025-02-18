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Haberler Galeri Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'de!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 08:54 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 08:58

Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'de!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Benfica ile Monaco, rövanş maçında karşı karşıya gelecek ve her iki takım da turu geçmek için tüm takımlarını sahaya sürecek. Benfica'nın ev sahipliğinde oynanacak bu karşılaşma, futbolseverler için büyük bir çekişmeye sahne olurken, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün bu kritik karşılaşmada forma giyip giymeyeceği de merakla bekleniyor. Peki, Benfica - Monaco Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’de!

Benfica ve Monaco, Şampiyonlar Ligi'ndeki rövanş maçında birbirlerine üstünlük sağlamak için sahaya çıkıyor. İlk maçta alınan sonuçlar doğrultusunda, her iki takım da turu geçmek için tüm gücünü ortaya koyacak. Benfica'nın ev sahipliğinde, Estadio da Luz stadyumda oynanacak bu heyecan dolu karşılaşma, futbolseverler için büyük bir önem taşıyor. Peki, Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’de!

BENFİCA-MONACO PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benfica-Monaco Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı 18 Şubat Salı günü saat 23:00'te oynanacak.

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Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’de!

BENFİCA-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio da Luz'da oynanacak mücadele Tabii dijital ekranından yayınlanacak.

Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’de!

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Monaco karşısında Fransa'da oynanan ilk maçta 11'de başlayan Kerem ve Orkun 90 dakika boyunca sahada kalmıştı. Rövanş mücadelesinde milli oyuncuların ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’de!
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