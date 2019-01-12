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Benjamin Tetteh'ten 'a rest: Beni 'a gönderin

'ın istediği ancak kulübü 'ın bırakmayı düşünmediği forvet , Çekya ekibine Galatasaray'a gitmek istediğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 12.01.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 11:00
Benjamin Tetteh'ten Sparta Prag'a rest: Beni Galatasaray'a gönderin

'ın istediği Ganalı golcü Benjamin Tetteh, kulübü 'a sarı kırmızlı kulübe gitmek istediğini ve teklifin kabul edilmesini talep etti.

Benjamin Tetteh'ten Sparta Prag'a rest: Beni Galatasaray'a gönderin

'ın transfer etmek istediği 'ın golcüsü Tetteh, kulübünden teklifin kabul edilmesini istedi.

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Benjamin Tetteh'ten Sparta Prag'a rest: Beni Galatasaray'a gönderin

Prag'da yaklaşık yıllık 400 bin Euro kazanan 21 yaşındaki Ganalının sarı kırmızılılara gelmek istediği ve bunu kulübüne de söylediği öğrenildi.

Benjamin Tetteh'ten Sparta Prag'a rest: Beni Galatasaray'a gönderin

Teknik direktör Fatih Terim'in istediği ve başta ikinci başkan Abdurrahim Albayrak olmak üzere, idari menajer Şükrü Hanedar'ın da alınması için yoğun mesai harcadığı Tetteh için artık 'ın yanıtı beklenmeye başlandı.

Benjamin Tetteh'ten Sparta Prag'a rest: Beni Galatasaray'a gönderin

, Çekya ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmuştu.

Benjamin Tetteh'ten Sparta Prag'a rest: Beni Galatasaray'a gönderin

Benjamin Tetteh'i Manchester City scoutlarının da takip ettiği öğrenildi.

Benjamin Tetteh'ten Sparta Prag'a rest: Beni Galatasaray'a gönderin

Alman ekibi Stuttgart, Ozan Kabak için yaptığı 9 milyon Euro'luk teklifi dün 11 milyon Euro'ya çıkarsa da olumlu yanıt alamadı.

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