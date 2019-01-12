Benjamin Tetteh'ten Sparta Prag'a rest: Beni Galatasaray'a gönderin

Galatasaray'ın istediği ancak kulübü Sparta Prag'ın bırakmayı düşünmediği forvet Benjamin Tettah, Çekya ekibine Galatasaray'a gitmek istediğini bildirdi. Galatasaray'ın istediği Ganalı golcü Benjamin Tetteh, kulübü Sparta Prag'a sarı kırmızlı kulübe gitmek istediğini ve teklifin kabul edilmesini talep etti. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Sparta Prag'ın golcüsü Tetteh, kulübünden teklifin kabul edilmesini istedi. Prag'da yaklaşık yıllık 400 bin Euro kazanan 21 yaşındaki Ganalının sarı kırmızılılara gelmek istediği ve bunu kulübüne de söylediği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in istediği ve başta ikinci başkan Abdurrahim Albayrak olmak üzere, idari menajer Şükrü Hanedar'ın da alınması için yoğun mesai harcadığı Tetteh için artık Sparta Prag'ın yanıtı beklenmeye başlandı. Galatasaray, Çekya ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmuştu. Benjamin Tetteh'i Manchester City scoutlarının da takip ettiği öğrenildi. Alman ekibi Stuttgart, Ozan Kabak için yaptığı 9 milyon Euro'luk teklifi dün 11 milyon Euro'ya çıkarsa da olumlu yanıt alamadı.