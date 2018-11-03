Benzia'dan derbi sonrası küfürlü paylaşım!

Galatasaray derbisinin ardından Fenerbahçeli futbolcular açıklamalar yaptı. Özellikle Benzia'nın sözleri gündem yaratacak cinstendi. Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan derbi müsabakasında Galatasaray ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 31'inci dakikada Ryan Donk ve 50'nci dakikada Martin Linnes kaydederken, deplasman ekibinin gollerini 66'ncı dakikada penaltıdan Mathieu Valbuena ve 72'nci dakikada Jailson attı. Karşılaşma sonrasında sarı lacivertli bazı futbolcular, derbiyle ilgili açıklamalarda bulundular. Jailson ve Valbuena, maç sırasında tribünde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'i anarken, Benzia'nın gündemi ise bambaşkaydı! JAILSON: 'SEN HER ZAMAN KALPLERDE OLACAKSIN' Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde beraberlik golünü kaydeden sarı lacivertli futbolcu Jailson Marques Siqueira, hayatını kaybeden Koray Şener'i sosyal medya hesabından andı. Fenerbahçeli futbolcunun yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: 'Tanımlanamayacak duygular yaşadım. Fenerbahçe forması ile çıktığım ilk derbimde karşılaşmanın son golünü atmanın inanılmaz mutluluğunu yaşadım.'