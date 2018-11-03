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'dan derbi sonrası küfürlü paylaşım!

derbisinin ardından Fenerbahçeli futbolcular açıklamalar yaptı. Özellikle 'nın sözleri gündem yaratacak cinstendi.

Giriş Tarihi: 03.11.2018 11:59 Güncelleme Tarihi: 03.11.2018 12:21
Benzia'dan derbi sonrası küfürlü paylaşım!

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan derbi müsabakasında ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.

Benzia'dan derbi sonrası küfürlü paylaşım!

Ev sahibi ekibin gollerini 31'inci dakikada Ryan Donk ve 50'nci dakikada Martin Linnes kaydederken, deplasman ekibinin gollerini 66'ncı dakikada penaltıdan Mathieu Valbuena ve 72'nci dakikada Jailson attı.

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Benzia'dan derbi sonrası küfürlü paylaşım!

Karşılaşma sonrasında sarı lacivertli bazı futbolcular, derbiyle ilgili açıklamalarda bulundular.

Benzia'dan derbi sonrası küfürlü paylaşım!

Jailson ve Valbuena, maç sırasında tribünde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'i anarken, 'nın gündemi ise bambaşkaydı!

Benzia'dan derbi sonrası küfürlü paylaşım!

JAILSON: "SEN HER ZAMAN KALPLERDE OLACAKSIN"

-Fenerbahçe derbisinde beraberlik golünü kaydeden sarı lacivertli futbolcu Jailson Marques Siqueira, hayatını kaybeden Koray Şener'i sosyal medya hesabından andı.

Benzia'dan derbi sonrası küfürlü paylaşım!

Fenerbahçeli futbolcunun yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Benzia'dan derbi sonrası küfürlü paylaşım!

"Tanımlanamayacak duygular yaşadım. Fenerbahçe forması ile çıktığım ilk derbimde karşılaşmanın son golünü atmanın inanılmaz mutluluğunu yaşadım."

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