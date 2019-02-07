Benzia'yı çıldırtan karar!

Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği 28 kişilik listede yer almayan Yassine Benzia ateş püskürdü! Cezayirli futbolcunun yeni adresi de belli olmak üzere... Fenerbahçe'de önceki gün flaş bir gelişme yaşanmıştı. Sarı lacivertliler Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği 28 kişilik listede Yassine Benzia'ya yer vermedi. UEFA'ya bildirilen kadroda bulunan ve son iki lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Cezayirli oyuncu, Süper Lig'de kadro dışı bırakılmıştı. Yaşanan bu flaş gelişmenin ardından 24 yaşındaki futbolcunun menajeri Niang 'Bu aşamadan sonra yapacak bir şey yok. Hazirana kadar buradayız' ifadelerin kullanmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından dün de Benzia, sessizliğin bozdu. Fenerbahçe'ye büyük işler başarmak için geldiğini kaydeden yıldız futbolcu şunları söyledi: 'Elimden geleni her zaman yapmaya çalıştım ve takımın bu durumunun sorumlusu ben değilim.'