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Benzia'yı çıldırtan karar!

'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği 28 kişilik listede yer almayan ateş püskürdü! Cezayirli futbolcunun yeni adresi de belli olmak üzere...

Giriş Tarihi: 07.02.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 10:44
Benzia'yı çıldırtan karar!

'de önceki gün flaş bir gelişme yaşanmıştı.

Benzia'yı çıldırtan karar!

Sarı lacivertliler Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği 28 kişilik listede 'ya yer vermedi.

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Benzia'yı çıldırtan karar!

UEFA'ya bildirilen kadroda bulunan ve son iki lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Cezayirli oyuncu, Süper Lig'de kadro dışı bırakılmıştı.

Benzia'yı çıldırtan karar!

Yaşanan bu flaş gelişmenin ardından 24 yaşındaki futbolcunun menajeri Niang "Bu aşamadan sonra yapacak bir şey yok. Hazirana kadar buradayız" ifadelerin kullanmıştı.

Benzia'yı çıldırtan karar!

Yaşanan gelişmelerin ardından dün de Benzia, sessizliğin bozdu.

Benzia'yı çıldırtan karar!

'ye büyük işler başarmak için geldiğini kaydeden yıldız futbolcu şunları söyledi:

Benzia'yı çıldırtan karar!

"Elimden geleni her zaman yapmaya çalıştım ve takımın bu durumunun sorumlusu ben değilim."

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