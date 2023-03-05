Beşiktaş-Ankaragücü maçı CANLI İZLE | Süper Lig Beşiktaş-Ankaragücü maçı beIN Sports 1 - TOD TV canlı yayın izle

Süper Lig'in 24. Hafta maçları kapsamında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Şenol Güneş liderliğinde çıktığı son 5 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve tek mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta 2 galibiyet 3 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip karşısında hata yapmamak ve hanesine 3 puanı yazdırmayı hedefliyor. Öte yandan mücadeleyi beIN Sports 1 - TOD TV canlı yayın aracılığıyla seyretmek isteyenler Beşiktaş-Ankaragücü maçı canlı izle şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Beşiktaş-Ankaragücü maçı canlı izle linki ve ilk 11 bilgileri.