Beşiktaş - Ankaragücü maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş Ankaragücü ZTK yarı final maçı canlı izle, kesintisiz! Muhtemel 11’ler

Beşiktaş Ankaragücü maçı için geri sayım başladı. Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak yarı final eşleşmesinin rövanş mücadelesi 7 Mayıs bugün Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak. İki maç sonunda kazanan takım, Fatih Karagümrük ile Trabzonspor eşleşmesinin galibi ile eşleşecek. Peki, Beşiktaş Ankaragücü maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte,Beşiktaş Ankaragücü maçı canlı izle!