Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
09:17
Beşiktaş - Ankaragücü maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş Ankaragücü ZTK yarı final maçı canlı izle, kesintisiz! Muhtemel 11’ler
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş Ankaragücü karşılaşması için geri sayım başladı.Tüpraş Stadı'nda gerçekleşecek olan karşılaşmada, maçın hakemi Zorbay Küçük oldu. Bu sezon Süper Lig'de istediği başarıyı elde edemeyen siyah beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nda hız kesmeden mücadele ediyor. Maça az bir süre kala futbolseverler, maçın yayın kanalını, saatini ve şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Peki, Beşiktaş Ankaragücü maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Beşiktaş Ankaragücü ZTK yarı final maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!