Giriş Tarihi: 16.03.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
07:39
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması için geri sayım başladı. Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u kendi evinde ağırlayacak. Burak Pakkan'ın yöneteceği maç öncesinde takımlar hazırlıklar tamamlandı. Her iki takım taraftarları maça az bir süre kala, maçın yayın saatini ve canlı izle linkini araştırıyor. İşte, Beşiktaş - Antalyaspor canlı maç izle linki!