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Haberler Galeri BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.03.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 07:39

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması için geri sayım başladı. Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u kendi evinde ağırlayacak. Burak Pakkan'ın yöneteceği maç öncesinde takımlar hazırlıklar tamamlandı. Her iki takım taraftarları maça az bir süre kala, maçın yayın saatini ve canlı izle linkini araştırıyor. İşte, Beşiktaş - Antalyaspor canlı maç izle linki!

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında maça az bir süre kala siyah beyazlı ekibin muhtemel kadrosu belli oluyor. Beşiktaş, Antalyaspor ise ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sahadan sadece 1 kez galibiyetle ayrıldı. Maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayan iki takımın da tek isteği 3 puanı hanesine yazdırmak. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, BJK - Antalyaspor maçı canlı izle linki…

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 30. haftada Beşiktaş - Antalyaspor'u ağırlıyor. Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasını Burak Pakkan yönetirken yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Çimen yapacak.

Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi 16 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

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BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://beinsports.com.tr/

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert, Svensson, Worrall, Colley, Umut, Amartey, Gedson, Muci, Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.

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