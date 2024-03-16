BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında maça az bir süre kala siyah beyazlı ekibin muhtemel kadrosu belli oluyor. Beşiktaş, Antalyaspor ise ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sahadan sadece 1 kez galibiyetle ayrıldı. Maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayan iki takımın da tek isteği 3 puanı hanesine yazdırmak. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, BJK - Antalyaspor maçı canlı izle linki…