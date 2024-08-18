Giriş Tarihi: 18.08.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
15:59
Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın ekranı ve muhtemel 11’ler
Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta zorlu Samsunspor deplasmanından galibiyet ile ayrılan Beşiktaş, sahasında taraftarının önünde galip gelip haftayı lider kapatmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, 'Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?' sorularına yanıt arıyor. İşte Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın ekranı ve muhtemel 11'ler…