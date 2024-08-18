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Haberler Galeri Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın ekranı ve muhtemel 11’ler
Giriş Tarihi: 18.08.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 15:59

Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın ekranı ve muhtemel 11’ler

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta zorlu Samsunspor deplasmanından galibiyet ile ayrılan Beşiktaş, sahasında taraftarının önünde galip gelip haftayı lider kapatmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, 'Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?' sorularına yanıt arıyor. İşte Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın ekranı ve muhtemel 11'ler…

Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın ekranı ve muhtemel 11’ler

Beşiktaş bugün sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Siyah beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmadan galibiyet ile ayrılıp haftayı lider kapatmayı planlıyor. Kritik karşılaşma öncesi futbolseverler, 'Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman' sorularına yanıt arıyor. İşte Beşiktaş Antalyaspor maçı ilk 11'leri;

Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın ekranı ve muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek ve beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek.

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Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın ekranı ve muhtemel 11’ler

Siyah-beyazlı futbol takımı, bu sezon Dolmabahçe'de ilk kez taraftarıyla buluşacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yanı sıra yeni transferler Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour, forma giymeleri halinde Tüpraş Stadı'nda ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın ekranı ve muhtemel 11’ler

Beşiktaş, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Antalyaspor ise sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

57. KEZ KARŞI KARŞIYA

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. Süper Lig'de oynanan 56 müsabakanın 35'ini siyah-beyazlı takım, 8'ini Antalyaspor kazandı. 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 116 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip 53 gol kaydetti.

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