Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beşiktaş Avrupa Ligi’ne gidecek mi? UEFA ülke puanı sıralaması ile Beşiktaş Avrupa Ligi’ne mi gidecek Konferans Ligi’ne mi, kaç eleme turu oynayacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 13:45

Beşiktaş Avrupa Ligi’ne gidecek mi? UEFA ülke puanı sıralaması ile Beşiktaş Avrupa Ligi’ne mi gidecek Konferans Ligi’ne mi, kaç eleme turu oynayacak?

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne gidecek mi sorusu yanıt arıyor. Beşiktaş Süper Lig'de yaptığı çıkışla ligi 3'üncü bitirirken, Avrupa kupalarına gitme hakkını kazandı. UEFA ülke puanı sıralaması ile hangi takımların hangi Avrupa kupasına gideceği öğrenilebiliyor. Bu yılki başarımız sayesinde 12. sıraya kadar yükseldi ve gelecek sene için avantajlı hale gelindi. Bu noktada Beşiktaş Avrupa Ligi'ne gidiyor mu, Beşiktaş Konferans Ligi'ne mi gidecek soruları yanıt aramakta. UEFA ülke puanı sıralaması iki yıl sonrası için önem arz ettiği için, bu yılki başarımız gelecek seneyi etkilemeyecek. İşte konu hakkında detaylar

Beşiktaş Avrupa Ligi’ne gidecek mi? UEFA ülke puanı sıralaması ile Beşiktaş Avrupa Ligi’ne mi gidecek Konferans Ligi’ne mi, kaç eleme turu oynayacak?

Beşiktaş Konferans Ligi'ne mi gidecek Avrupa Ligi'ne mi soruları gündemdeki yerini almış durumda. Süper Lig'i üçüncü tamamlayan Şenol Güneş'in ekibi, Avrupa kupalarına gitmeye hak kazandı. UEFA ülke puanı sıralaması doğrultusunda ilk 3 ve Türkiye Kupası galibi, Avrupa kupalarına gidiyor. Peki, Beşiktaş Avrupa Ligi'ne gidecek mi? İşte detaylar

Beşiktaş Avrupa Ligi’ne gidecek mi? UEFA ülke puanı sıralaması ile Beşiktaş Avrupa Ligi’ne mi gidecek Konferans Ligi’ne mi, kaç eleme turu oynayacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİTMEK İÇİN ÜLKE SIRALAMASINDA KAÇINCI OLMAMIZ LAZIM?

Rusya takımlarının Avrupa turnuvalarında oynamasının geçici olarak yasaklanmasından sonra, orta sıra ülkelerin gruplara doğrudan takım gönderme hayali daha da gerçek oldu. Türkiye geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan bir takım gönderirken, bu sene şampiyon olan Trabzonspor 2. eleme turundan başladı. Şuan 12. sırada olan Türkiye, 11. sıraya geçtiği durumda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak bir takım gönderebilecek. Süper Lig ikincisi Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan turnuvaya başlayacak ve iki eleme turu geçmesi gerekecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Avrupa Ligi’ne gidecek mi? UEFA ülke puanı sıralaması ile Beşiktaş Avrupa Ligi’ne mi gidecek Konferans Ligi’ne mi, kaç eleme turu oynayacak?

Bu yıl ligi birinci bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne birinci ön eleme turundan başlayacak ve 4 tur geçtikten sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilecek.

Artık ulusal kupaları kazanan takımların direkt olarak Avrupa'ya gitmesinin zorlaştırıldığını söylemekte yarar var. UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda ilk 7'de olan ülkeler, direkt olarak Avrupa Ligi gruplarına ulusal kupa şampiyonlarını gönderebiliyor. Geçen sene ülke puanı sıralamasında 20. olmamızdan ötürü Ziraat Türkiye Kupası kazananı, Konferans Ligi playofflarından turnuvaya başlayacak.

Bu yıl ligi ikinci bitirecek olan takım, Şampiyonlar Ligi'ne değil UEFA Konferans Ligi'ne gidecek.

Beşiktaş Avrupa Ligi’ne gidecek mi? UEFA ülke puanı sıralaması ile Beşiktaş Avrupa Ligi’ne mi gidecek Konferans Ligi’ne mi, kaç eleme turu oynayacak?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

UEFA ülke puanı sıralaması, 2023/2024 sezonunu değil; 2024/2025 sezonunu etkileyecek. Bu yıl elde edilen puanların yararı iki sene sonra önem arz ediyor.

Beşiktaş Avrupa Ligi’ne gidecek mi? UEFA ülke puanı sıralaması ile Beşiktaş Avrupa Ligi’ne mi gidecek Konferans Ligi’ne mi, kaç eleme turu oynayacak?

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ'NE Mİ GİDECEK?

Beşiktaş ligi üçüncü sırada tamamladığı için UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundan 2023/2024 Avrupa macerasına başlayacak.

SON DAKİKA