Beşiktaş Avrupa Ligi’ne gidecek mi? UEFA ülke puanı sıralaması ile Beşiktaş Avrupa Ligi’ne mi gidecek Konferans Ligi’ne mi, kaç eleme turu oynayacak?

Giriş Tarihi: 12.06.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 13:45

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne gidecek mi sorusu yanıt arıyor. Beşiktaş Süper Lig'de yaptığı çıkışla ligi 3'üncü bitirirken, Avrupa kupalarına gitme hakkını kazandı. UEFA ülke puanı sıralaması ile hangi takımların hangi Avrupa kupasına gideceği öğrenilebiliyor. Bu yılki başarımız sayesinde 12. sıraya kadar yükseldi ve gelecek sene için avantajlı hale gelindi. Bu noktada Beşiktaş Avrupa Ligi'ne gidiyor mu, Beşiktaş Konferans Ligi'ne mi gidecek soruları yanıt aramakta. UEFA ülke puanı sıralaması iki yıl sonrası için önem arz ettiği için, bu yılki başarımız gelecek seneyi etkilemeyecek. İşte konu hakkında detaylar